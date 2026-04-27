Arvind Kejriwal News: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा को पत्र लिखकर दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई के लिए खुद या वकील के माध्यम से उपस्थित होने से इनकार कर दिया। इस पर अब वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने केजरीवाल के फैसले को सही ठहराया है।
प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष सीबीआई द्वारा उनकी बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली अपील में केजरीवाल का भाग न लेने का निर्णय सही और न्यायसंगत है। निस्संदेह, इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, उन्हें पक्षपात का उचित संदेह है। मेरा मानना है कि उनका संदेह जायज है।”
अरविंद केजरीवाल ने पत्र में क्या लिखा?
जस्टिस शर्मा को लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा कि उन्हें निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने की उनकी क्षमता पर भरोसा नहीं रहा है और इसलिए वे उनके समक्ष चल रही कार्यवाही से खुद को अलग कर रहे हैं। केजरीवाल ने अब महात्मा गांधी की सत्याग्रह की अवधारणा का हवाला देते हुए कहा है कि उनकी वर्तमान असमर्थता केवल इसी मामले तक सीमित है और वे पूरी तरह से सचेत हैं कि ऐसा करने से उनके अपने कानूनी हितों को नुकसान पहुंच सकता है।
उन्होंने कहा, “मैं इन परिणामों को भुगतने के लिए तैयार हूं। गांधीवादी सत्याग्रह के हर एक कर्तव्यपरायण कार्य का यही दायित्व है और मेरा अंतरात्मा मुझे इसके अलावा कोई और गरिमापूर्ण मार्ग नहीं दिखाता। मैं ऐसे मामलों में भाग लेकर अपने मन को शांति नहीं दे सकता, जिनमें मेरी राय में गंभीर संघर्ष के संकेत मिलते हैं, मानो सब कुछ ठीक हो। ऐसा करना मेरी अंतरात्मा के साथ विश्वासघात होगा, न्यायपालिका की गरिमा के साथ अन्याय होगा और भारत की जनता के साथ अन्याय होगा, जो आज भी मानती है कि न्यायालय सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ अंतिम शरणस्थल हैं।”
केजरीवाल ने दो जजों का दिया उदाहरण
केजरीवाल ने अतीत के कई ऐसे उदाहरण भी दिए जब जरूरत पड़ने पर न्यायाधीशों ने मामलों से खुद को अलग कर लिया, जिनमें वे मामले भी शामिल हैं जब उनके बच्चे सरकारी पैनल में थे या उसी अदालत के समक्ष वकालत कर रहे थे।
इस संबंध में उन्होंने हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश सुजॉय पॉल और अतुल श्रीधरन के उदाहरणों का हवाला दिया। उन्होंने कहा, “उदाहरण के लिए, जस्टिस सुजॉय पॉल ने 2024 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से तबादला मांगा क्योंकि उनका बेटा उसी हाईकोर्ट में वकालत कर रहा था। इसी तरह, उसी हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने 2023 में तबादला मांगा क्योंकि उनकी बड़ी बेटी को उसी राज्य के न्यायालयों और उस हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के समक्ष वकालत शुरू करनी थी।” पढ़ें पूरी खबर…