मुंबई के वर्ली इलाके में भारतीय जनता पार्टी की रैली के दौरान ट्रैफिक जाम से नाराज एक महिला ने महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन को जमकर फटकार लगाई। इसके एक दिन बाद कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन ने यात्रियों से माफी मांगते हुए कहा कि वर्ली में उनकी पार्टी की रैली के कारण हुई असुविधा के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से खेद है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ महिला द्वारा अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं था।

पार्टी को बुरी तरह शर्मिंदा करने वाली इस घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए महाजन ने कहा, “बीजेपी ने महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में वर्ली में एक रैली का आयोजन किया था। इस रैली के कारण ट्रैफिक जाम हो गया। एक महिला मेरे पास आई और गुस्से में दिखी। जाहिर है कि वह ट्रैफिक जाम से परेशान थी। लेकिन फिर मैंने उसे शांत करने और उससे मिलने की कोशिश की। मैंने उसे आश्वासन दिया कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ट्रैफिक की समस्या 10 से 15 मिनट में हल हो जाए।”

ट्र्रैफिक जाम के कारण लोग बेचैन हो रहे थे- महाजन

घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए महाजन ने कहा, “ट्रैफिक जाम के कारण लोगों को हुई असुविधा को हम समझते हैं, लेकिन यह बीजेपी द्वारा जानबूझकर नहीं किया गया था। इस तरह के विरोध प्रदर्शनों से ट्रैफिक जाम हो जाता है। पहले भी सभी रैलियों में ऐसा होता रहा है। यह समस्या केवल मुंबई , महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है। यह पूरे देश में हो रही है। कल की घटना के बारे में बात करें तो, ट्रैफिक जाम के कारण कई लोग बेचैन हो रहे थे।”

उन्होंने आगे कहा, “रैलियों के दौरान हजारों लोग सड़कों पर थे। यह जानते हुए कि इससे यातायात बाधित हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने यातायात सुचारू करने में मदद करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से, कुछ लोगों ने हम पर बोतलें फेंकीं जो कि गलत था। साथ ही, महिला द्वारा हमारे खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करना भी अनुचित था। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे और ट्रैफिक जाम से परेशान हुए सभी लोगों से माफी मांगता हूं। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसका हम ध्यान रखेंगे।”

वायरल वीडियो में महिला ने क्या कहा?

वायरल वीडियो में महिला ने मंत्री को गेट आउट ऑफ हियर कहा। कहा कि आप ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। उसने यह भी सवाल उठाया कि रैली पास के किसी खुले मैदान में क्यों नहीं की जा रही, ताकि लोगों को दिक्कत न हो। रैली में शामिल लोगों के सड़क से नहीं हटने पर महिला फिर से वापस आई और कहा, आपको समझ नहीं आ रहा है। महिला मंत्री से पूछती है कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू। यहां पर सैंकड़ों लोग खड़े हुए हैं।

कांग्रेस ने बोला था हमला

राज्य कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इस घटना को भुनाते हुए कहा, “यह घटना बीजेपी के लिए सबक होनी चाहिए, जो खुद को महिलाओं की चैंपियन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। वीडियो ने बीजेपी का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है।” उन्होंने आगे कहा, “संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी को उसकी औकात दिखा दी है। विपक्ष ने विधेयक को इसलिए हराया क्योंकि बीजेपी का एजेंडा परिसीमन को महिला विधेयक के तहत आगे बढ़ाना था।”

महाराष्ट्र के मंत्री के विवादित बोल

महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, “अगर शराब की मांग बढ़ानी है, तो उसका नाम महिलाओं के नाम पर रखा जाना चाहिए।” शनिवार को वह नंदुरबार जिले में एक चीनी की फैक्ट्री में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, “अगर आप अपनी शराब का नाम महाराजा रखेंगे, तो उसे कौन खरीदेगा। अगर आप महारानी का इस्तेमाल करेंगे, फिर देखिए। शराब के नाम आमतौर पर बॉबी और जूली होते हैं। यही तरीका होता है, इनकी मार्केटिंग का।” पढ़ें पूरी खबर…