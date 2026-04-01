Who Is IAS Rinku Singh Rahi: 2022 बैच के आईएस अधिकारी रिंकू सिंह ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजकर तकनीकी इस्तीफा (technical resignation) देने और अपनी मूल सेवा में वापसी की मांग की है। 26 मार्च को लिखे सात पन्नों के पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें लंबे समय से फील्ड से दूर रखा गया है और दावा किया कि मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था सुधारों का विरोध करती है।

राही ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह उनका यह कदम सिस्टम को छोड़ने या गुस्से से प्रेरित होकर या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ होने की कोशिश नहीं है, बल्कि मूल्यों से समझौता किए बिना इसके अंदर काम करने का एक प्रयास है।

मैं पीठ दिखाकर भागने वाले व्यक्ति नहीं हूं- राही

राही ने कहा, “मैं सिस्टम नहीं छोड़ रहा हूं, मैं पीठ दिखाकर भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं। सरकारी व्यवस्था अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। यह एक औपचारिक इस्तीफा है, मेरी अपनी इच्छा से नहीं। सरकार को तय करना चाहिए कि वह मुझसे किस तरह का काम चाहती है। मैं सिस्टम के भीतर रहते हुए, संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हुए, अपनी सेवा जारी रखना चाहता हूं।”

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सिविल सेवा परीक्षा पास करने से पहले पीसीएस में थे। उन्हें मुजफ्फरनगर में एक समाज कल्याण अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था, जहां उन्होंने समाज कल्याण विभाग में कई करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। इसकी वजह से 2009 में उन पर गोली चलाई गई थी और वे बाल-बाल बच गए थे।

राही का ट्रांसफर लखनऊ के राजस्व विभाग में कर दिया गया था

जुलाई 2025 में शाहजहांपुर में आईएएस अधिकारी के रूप में उनकी तैनाती के पहले ही दिन, वकीलों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर कान पकड़कर उठक-बैठक करते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उनका ट्रांसफर लखनऊ के राजस्व विभाग में कर दिया। शाहजहांपुर घटना के बारे में बोलते हुए, राही ने अपने कामों का बचाव करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना था। उन्होंने कहा, “वकीलों को आम जनता की तरह ट्रीट किया। मैं आज भी अपने स्टैंड पर कायम हूं।”

राष्ट्रपति को लिखे पत्र में अधिकारी ने क्या-क्या कहा?

राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में, उन्होंने अपनी फील्ड ट्रेनिंग और राज्य सेवा से संबंधित कई घटनाओं का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पारदर्शिता और जवाबदेही लागू करने के प्रयासों से प्रतिरोध और प्रशासनिक अलगाव हुआ। उन्होंने बताया कि जुलाई 2025 में अपनी नियुक्ति के बाद उन्हें शाहजहांपुर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। उनका कहना है कि पहले ही दिन उन्होंने एक सार्वजनिक मामले में हस्तक्षेप किया और सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे असुविधा हुई और बिना किसी सुनवाई के उन्हें दोषी ठहराकर राजस्व बोर्ड में भेज दिया।

जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी के तौर पर अपनी पिछली पोस्टिंग का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि योजनाओं में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के कारण गंभीर धमकियां मिलीं। इसके बाद, उन्होंने दावा किया कि उन पर हमला हुआ। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इन घटनाओं के बाद उन्हें सीमित अधिकार वाली भूमिकाओं में ही रखा गया।

सोशल मीडिया पर ‘हिंदू-मुस्लिम’ के मामले में फंसे IAS अधिकारी

केरल की पिनाराई विजयन सरकार ने सोमवार को दो आईएएस अधिकारियों के गोपालकृष्णन और एन प्रशांत को कथित तौर पर आचरण उल्लंघन के लिए सस्पेंड कर दिया है। 2013 बैच के अधिकारी गोपालकृष्णन इस महीने मल्लू हिंदू ऑफिसर्स नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद विवादों में घिरे हैं। वहीं प्रशांत ने पिछले तीन दिनों में सोशल मीडिया पर एक अन्य आईएएस अधिकारी ए जयतिलक के खिलाफ कई पोस्ट की थी। इसके बाद उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। पढ़ें पूरी खबर…