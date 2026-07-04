Punjab News: पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर चल रहे विवाद को कम करने की कोशिश करते हुए राज्य पार्टी अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने शनिवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की दौड़ में नहीं हैं और 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिसे भी चुनेंगे, वह उसका समर्थन करेंगे।

पार्टी नेताओं के एक गुट की इस मांग पर कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए। राजा वडिंग ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, “चन्नी साहब या कोई और भी सीएम का चेहरा हो सकता है। मैं इस दौड़ में नहीं हूं। राजा वडिंग इस दौड़ में नहीं हैं। राहुल गांधी जिसे भी सीएम का चेहरा बनाएंगे, राजा वडिंग उसका समर्थन करेंगे, मेरा बस एक ही मकसद है, राज्य में कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना। मैं सीएम बनने का सपना नहीं देखता।”

पार्टी एकजुट रहेगी- वडिंग

राज्य इकाई के भीतर मतभेदों और चन्नी को पंजाब कांग्रेस प्रमुख बनाने की मांगों पर बात करते हुए वडिंग ने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी एकजुट रहेगी। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम सब एक मंच पर एकजुट होकर खड़े होंगे। हम सब मिलकर पंजाब के लिए लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि चन्नी साहब या किसी वरिष्ठ नेता ने ऐसा कुछ कहा है। ऐसा कहने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी अनुशासनहीन होने का अधिकार नहीं है।”

#WATCH | Chandigarh: On demands for Charanjit Singh Channi to be made the CM face of party for Punjab elections, Punjab Congress president Amarinder Singh Raja Warring says, "Channi sahab or anyone else can be the CM face. I am not in this race. Raja Warring is not in this race.… pic.twitter.com/o7B3UyZbni — ANI (@ANI) July 4, 2026

भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए वडिंग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पंजाब में बीजेपी को अपना दायरा बढ़ाने से रोकेगी। उन्होंने कहा, “उन्हें (बीजेपी को) एक-दो दिन खुश होने दें, कांग्रेस पार्टी बीजेपी को पंजाब में कदम भी नहीं रखने देगी।”

चन्नी गुट ने नेतृत्व के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की

वडिंग का यह बयान चन्नी के रुख के बाद आई है। इसमें कांग्रेस नेताओं का एक बड़ा समूह पूर्व सीएम के आवास पर मिला और पार्टी नेतृत्व से पंजाब में संगठनात्मक नियुक्तियों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। चन्नी के अनुसार, “कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने मेरे आवास पर मुझसे मुलाकात की और मुझसे पंजाब के लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को हाईकमान के सामने रखने का आग्रह किया।”

पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष वरिंदर सिंह ढिल्लों ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल अपनी चिंताओं को कांग्रेस नेतृत्व के सामने रखेगा और उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करेगा।

पूर्व विधायक दविंदर घुबाया ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि चन्नी या तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हों या पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। पूर्व विधायक इंदरबीर सिंह बोलारिया ने वडिंग को राज्य अध्यक्ष पद से हटाने की मांग करते हुए कहा कि चन्नी पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। एनएसयूआई नेता इशरप्रीत सिंह ने आरोप लगाया कि संगठनात्मक नियुक्तियां करते समय पंजाब के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नजरअंदाज किया गया और दावा किया कि कई कार्यकर्ता मौजूदा नेतृत्व के तहत काम नहीं करना चाहते हैं। पूर्व विधायक दर्शन बराड़ ने भी कहा कि वारिंग के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ेगा।

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पिछले कई महीनों से पंजाब कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव को लेकर चल रही अटकलों को आखिरकार पार्टी हाई कमान ने गलत साबित कर दिया। कांग्रेस हाईकमान ने फैसला लिया है कि पंजाब में मौजूदा नेतृत्व यानी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर वह कोई बदलाव नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग बने रहेंगे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…