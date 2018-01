अरविंद केजरीवाल पर बरसे योगेंद्र यादव- AAP से जुड़ा था, इस पर आज भी शर्म आती है

आम आदमी पार्टी (आप) से निकाले जा चुके योगेंद्र यादव पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बरसे हैं। बुधवार को उन्होंने कहा है कि तीन सालों में उन्होंने केजरीवाल को लेकर लोगों से यह कहा था कि कोई उन्हें खरीद नहीं सकता। मगर आज समझ में नहीं आ रहा है कि वह उनके फैसले पर क्या कहें। वह हैरान हैं, स्तब्ध हैं और शर्मसार भी हैं। यादव की यह प्रतक्रिया आप की ओर से राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद आई है। बुधवार को इस मसले पर पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। उसी के बाद से हंगामा मच गया। पार्टी के नामी चेहरों ने घोषित किए गए नामों को लेकर आपत्ति जताई है। यादव के अलावा मयंक गांधी और कुमार विश्वास सरीखे जाने-माने नेता आप के इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं।यादव ने इसी बाबत टि्वटर के जरिए आप पर भड़ास निकाली।

उन्होंने लिखा, “मैंने तीन सालों में न जाने कितनों से कहा कि केजरीवाल में जो भी दोष हों, मगर कोई उन्हें खरीद नहीं सकता। कपिल मिश्रा के आरोपों को भी इसलिए मैंने खारिज किया। आज समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या कहूं? हैरान हूं, स्तब्ध हूं और शर्मसार भी।”

I used to say, whatever his other faults @ArvindKejriwal cannot be bought. Defended him against Kapil Mishra’s allegations.

Now I don’t know what to say.

Speechless, ashamed and numb. https://t.co/3rTpNssDVy

— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) January 3, 2018