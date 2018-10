पूर्वोत्तर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, असम सरकार में वित्त और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में बोलते हुए कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि, ‘कांग्रेस में सिखाया जाता था कि देश में धर्मनिर्पेक्षता है।’ कांग्रेस ने देश की स्वाधीनता संग्राम के महान नेताओं सुभाषचंद्र बोस और सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को कमतर आंका। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि, ‘कांग्रेस की सेक्युलरिज्म की परिभाषा में राम हमारे भगवान नहीं है, बाबर हमारे भगवान है।’ लेकिन केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने के बाद लोगों की भावना में बदलाव हुआ है। अब लोगों के मन में भाव है कि, बाबर हमारा दुश्मन था और राम हमारे भगवान।

असम के मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने हैदराबाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में कहा कि, नरेंद्र मोदी ने उत्तर-पूर्वी राज्यों को “अष्ट लक्ष्मी” (देवी लक्ष्मी) के रूप में वर्णित किया है, उन्होंने बीजेपी की युवा मोर्चा की इकाई को सम्बोधित करते हुए कहा कि, ‘मुझे युवा मोर्चा में रहने का सौभाग्य नहीं मिला। मैंने अपने 25 साल कांग्रेस में रह कर बर्बाद कर लिए, ये आभास मुझे बीजेपी में आने के बाद हुआ।’ उन्होंने कहा कि जब मैं कांग्रेस में था तो हमे ‘राहुल गाँधी की जय’ बोलना सिखाया जाता था, लेकिन जब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों से मिलता हूँ तब, वो लोग ‘भारत माता की जय’ बोलते है।

Had great privilege of addressing a vibrant audience of @BJYM members at the Yuva Maha Adhiveshan at #Hyderabad, Telangana. India’s incredible story steered by PM Sri @narendramodi is drawing global attention and I urged young friends to take it far & wide#VijayLaksh2019 pic.twitter.com/wvHyb24WzD

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 28, 2018