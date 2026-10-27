हैदराबाद में म्यांमा की रहने वाली 18 साल की पत्नी ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों किराये के मकान में रहते हैं, कथित तौर पर पति ने पत्नी पर आऱोप लगाए हैं कि उसने एक कमरे में उसे बंधक बनाकर रखा। इतना ही नहीं पत्नी ने यह भी पति के तीन दोस्तों पर कई बार रेप करने का भी आरोप लगाया है।

इस मामले में पुलिस ने बताया कि पिछले तीन महीनों के दौरान उसके पति के तीन दोस्तों पर युवती से कई बार दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, म्यांमा का रहने वाला आरोपी पति और उसके तीनों दोस्त शहर के एक शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं। महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसके पति ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और अपने तीन दोस्तों को अंदर भेज दिया, जिन्होंने उसका यौन शोषण किया।

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मकानमालिक को बंद मिली पत्नी

किराया लेने पहुंचे मकान मालिक को 23 अक्टूबर को युवती कमरे में बंद मिली, उसने दरवाजा तोड़कर महिला को बाहर निकाला। इसके बाद युवती ने शरणार्थी शिविर में रह रहे अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया और कंचनबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई।

अधिकारी ने आगे यह भी बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत बलात्कार, गलत तरीके से बंधक बनाने और आपराधिक धमकी देने के आरोपों में मामला दर्ज किया है।

मुख्य आरोपी इस साल मई में महिला को बांग्लादेश से हैदराबाद लाया, उससे शादी की और उसे किराए के एक मकान के कमरे में बंद रखा। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है और मामले की जांच कर रही है।

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फ्लाइट में एक महिला ने उनसे उनकी आइल सीट पास वाली सीट छोड़ने के लिए कहा। महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट बदल लें, ताकि वह लंबी यात्रा के दौरान अपने पति के बगल में बैठ सके। हार्वे ने सीट बदलने से इनकार कर दिया। हार्वे ने वीडियो कैप्शन में बताया है कि सीट बदलने से इनकार करने के बाद महिला करीब तीन घंटे तक रोती रही। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-