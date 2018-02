VIDEO: स्कूटर सवार को बीच सड़क पर हार्ट अटैक, इन होमगार्ड्स की समझदारी के मुरीद हो जाएंगे आप

सोशल मीडिया पर इस वक्त हैदराबाद के दो पुलिसकर्मियों के बारे में काफी बातें की जा रही हैं। दरअसल, दो होमगार्ड्स ने अपनी सूझबूझ और तत्परता के दम पर बीच सड़क पर हार्ट अटैक से जूझ रहे एक व्यक्ति की जान बचाई है। इस घटना का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जो भी इसे देख रहा है पुलिसकर्मियों की तारीफ करते नहीं थक रहा। घटना 31 जनवरी की है, जब दोपहर करीब 12.30 बजे एक स्कूटर सवार व्यक्ति धूलपेट से टड बुंड की तरफ जा रहा था। अचानक ही वह अपने स्कूटर से गिर पड़ा। जैसे ही शख्स जमीन पर गिरा वहां मौजूद दो ट्रैफिक कॉन्सटेबल चंदन सिंह और इनायतुल्लाह खान कादरी उसकी तरफ दौड़ पड़े। जब पुलिस को यह समझ में आया कि शख्स को हार्ट अटैक आया है तब उसे तुरंत ही सीपीआर दिया गया, ताकि उसे बचाया जा सके।

इस पूरी घटना का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसे देखकर ना केवल आम जनता पुलिसकर्मियों की तारीफ कर रही है बल्कि आईटी मिनिस्टर केटी रामा राओ ने भी इसकी तारीफ की है। द न्यूज मिनट के मुताबिक चंदन सिंह ने बताया, ‘मैं अपनी जिंदगी में इतनी तेजी से कभी नहीं दौड़ा था। मुझे इस बात का भी डर नहीं था कि रास्ते में कोई गाड़ी आ रही है या नहीं। मैं बस उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। मैं जानता था कि उसकी स्थिति काफी गंभीर है… वह हिल भी नहीं रहा था।’

Yesterday Homeguards K. Chandan & Inayathulla Khan of Bahadurpura PS saved the life of a person who had suddenly undergone a cardiac arrest at Puranapul Darwaja in Old City

Many Constables & Homeguards in Hyderabad have undergone CPR (cardio pulmonary resuscitation) training pic.twitter.com/k7D13RwqHL

— KTR (@KTRTRS) February 1, 2018