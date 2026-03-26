तेलंगाना के हैदराबाद से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बेटी को उसके प्रेमी सहित मां की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल, महिला एक साल पहले रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी। हालांकि, पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि महिला की नाबालिग बेटी ने ही अपने प्रेमी संग मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। साथ ही शव को घर के बेडरूम में दफन कर दिया था।

NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार मामले की गहन जांच के दौरान पुलिस को कुछ लीड मिले, जिससे उन्होंने इस गुत्थी को सुलझा लिया। पुलिस हिरासत में बेटी ने मां की हत्या की बात कबूल कर ली है। उसे और उसके प्रेमी जो अब दंपति और एक दो महीने के बच्चे के अभिभावक हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।

बता दें कि बीते साल मई में 40 साल की अंजू दसारी रमैया अपने घर से ही लापता हो गई थी। महीनों तक पड़ताल के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन केस ने तब अप्रत्याशित मोड़ लिया जब पुलिस ने यह पाया कि अंजू की 16 साल की बेटी जो मां के जाने के बाद अनाथ हो गई थी, उसकी जिंदगी सामान्य रूप से चल रही है।

शक के आधार पर पुलिस ने गहण जांच शुरू की और अंजू को ठीक वहीं पाया जहां से वो लापता हुई थी – उसके घर में। नाबालिग बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड मॉन्टी के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी थी। शक ना हो इसलिए उन्होंने शव को घर में दफन कर दिया। साथ ही पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी।

पुलिस ने अनुसार, युवा जोड़े को अंजू उनके रिश्ते में रोड़ा लगती थी। ऐसे में उन्होंने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। हत्या के बाद नाबालिग होने के बावजूद उसने अपने मालवाहक ट्रक ड्राइवर प्रेमी से शादी कर ली। उनका दो महीने का बच्चा भी है। फिलहाल पुलिस शव को बाहर निकालने की तैयारी कर रही है, ताकि आगे की जांच की जा सके।

इधर, सच्चाई सामने आने के बाद से पड़ोसी अविश्वास में हैं। उनका कहना है कि घर में लाश दफन होने की स्थिति में भी कोई इतना सहज कैसे रह सकता है। उन्होंने लड़की के चेहरे पर कभी कोई घबराहट या अफसोस नहीं देखा। बता दें कि अंजू के पति ने उसे और उसकी बेटी को पांच साल पहले छोड़ दिया था। अब वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ तेलंगाना से बाहर रहते हैं।

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दिल्ली के दयालपुर इलाके में एक किशोर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 15 वर्षीय सुभान मलिक के रूप में हुई है जो दयालपुर एक्सटेंशन के ई ब्लॉक में 13 नंबर गली में रहता था। घटना के बाद से इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरी खबर पढ़ें…