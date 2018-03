बेटे को पोर्न फिल्मों की लग गई थी लत, पिता ने काट दिये हाथ, केस दर्ज

हैदराबाद में एक शख्स ने अपने ही बेटे का हाथ काट दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शख्स अपने बेटे के पोर्न देखने की लत से परेशान था। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है वहीं उसके घायल बेटे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक जब बेटा सो रहा था तब आरोपी ने धारदार हथियार से उसका हाथ काट डाला। आरोपी पिता का नाम मोहम्मद कयूम कुरैशी है। 45 वर्षीय कयूम कुरैशी पेशे से कसाई है। कयूम अपने 18 साल के बेटे कालिद कुरैशी से काफी परेशान रहता था। उसकी शिकायत थी कि वह दिन भर पोर्न फिल्में देखता रहता है और काम-धंधा ठीक से नहीं करता है। कयूम का कहना है कि खालिद को पोर्न फिल्मों की इतनी लत लग गई थी कि उसे किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता। वह उसकी बातों को भी अनसुना कर देता था। अपने बेटे की इन्हीं करतूतों से तंग आ कर कयूम ने खालिद का सीधा हाथ काट दिया। जब खालिद नींद में था तभी कयूम पशु काटने वाला हथियार लेकर आया और खालिद के सीधे हाथ पर कलाई और कोहनी के बीच वार कर दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद कयूम ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।

Man slashed son's hand while he was sleeping allegedly because the boy was regularly watching adult films & wasn't listening to him in Hyderabad's Rachakonda. Case registered, accused taken into custody #Telangana

