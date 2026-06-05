उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गुरुवार रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां एक शख्स ने कथित तौर पर अपनी पत्नी को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। घटना में दोनों की मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 27 वर्षीया मिथुन के रूप में हुई है। उसकी शादी करीब 4-5 साल पहले मध्य प्रदेश की रहने वाली पुख्तन बढ़ई (23) से हुई थी। दोनों ने लव मैरेज की थी। पति-पत्नी के बीच लंबे समय से वैवाहिक विवाद चल रहा था। ऐसे में वह मथुरा में रागिनी नाम की लड़की के साथ रहने लगी थी।

बहस के बाद मारी गोली

एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि महिला पिछले 5-6 दिनों से घटनास्थल पर रह रही थी, जबकि मिथुन गुरुवार को उसको खोजता हुआ वहां पहुंचा। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वहां पहुंचने के बाद दोनों के बीच 20 मिनट तक कहासुनी हुई। रागिनी ने भी दोनों को समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। ऐसे में उसने पहले पत्नी पर गोली चला दी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण शुरू कर दिया है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि दोनों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और वे मौके पर पहुंच रहे हैं। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

घटना में इस्तेमाल हथियार जब्त

फिलहाल घटना के पीछे की सटीक वजह का पता नहीं चल सका है, हालांकि शुरुआती जांच में इसे वैवाहिक विवाद से जुड़ा मामला माना जा रहा है। कोर्ट केस की भी बात सामने आई है। आगे की जांच जारी है। घटना में इस्तेमाल हथियार को जब्त कर लिया गया है।

घटना के संबंध में मकान मालिक खेमचंद्र शर्मा ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ 24 मई को अपने नए मकान में शिफ्ट हो गए थे। 30 अप्रैल से पंकज शुक्ला उनके मकान में रह रहे थे। पुख्तन उन्ही के स्पा में काम करती थी और बीते एक हफ्ते से उनके घर में रह रही थी। इससे पहले वो गोंडा में रहती थी। उसके पति ने उसकी हत्या कर दी। दोनों के बीच विवाद था। मामला कोर्ट में लंबित होने की बात सामने आई है।

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उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक महिला और उसके पति पर प्रेमी की हत्या कर शव के टुकड़े-टुकड़े करने और सबूत मिटाने के लिए यूट्यूब वीडियो देखने का आरोप लगा है। पुलिस जांच में यह पूरी साजिश एक लापता व्यक्ति की तलाश के दौरान सामने आई। पूरी खबर पढ़ें…