दिल्लीः IIT फ्लाई ओवर के पास धंसी सड़क, गुफानुमा नजर आया गड्ढा; फोटो देख बोले लोग- ये AAP की लंदन वाली सड़के हैं

दिल्ली में कुछ दिनों की बारिश के बाद सड़कों की बेबसी एक बार फिर सबके सामने आ गई है। आईआईटी फ्लाईओवर के पास अचानक सड़क का बड़ा हिस्सा धंस जाने से आवाजाही प्रभावित हुई। सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। यह गड्ढे किसी गुफा की तरह दिखाई दे रहे हैं। सड़क के इस तरह धंस जाने से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर भी लोगों का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दिया। कोई इसे AAP की लंदन वाली सड़क बता रहा है तो कोई इसकी तुलना ऑस्ट्रेलिया के मैप से कर रहा है।

इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर आने के बाद ट्विटर यूजर @bspassanha ने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछते हुए लिखा कि सीएम अक्सर दावा करते हैं कि वह समय से पहले और तय बजट से कम में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विकास का काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई रिकॉर्ड रख रहा है कि उनके कितने काम असफल हो रहे हैं।

वहीं @Chandviz नाम के यूजर ने तंजात्मक लहजे में लिखा कि वह गड्ढा नहीं है बल्कि सर जी ने थ्रीडी पेंटर्स को काम पर रखा है। वहीं @VaibhavSaraf का कहना है कि दिल्ली को ऑस्ट्रेलिया बनाने की निंजा तकनीक, यह गड्ढे तो ऑस्ट्रेलिया के मैप की तरह दिख हैं।

फोटो पर @Abhi_8891 ट्विटर यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा इंजीनियर, पॉलिटिशियन, कॉन्ट्रैक्टर, मालामाल लेकिन पब्लिक बेहाल। एक यूजर @Ashok55Ashok ने इसे आम आदमी पार्टी की लंदन वाली सड़क करार दे दिया। एक यूजर ने तो इसे दिल्ली में चांद की सैर तक बता दिया।

