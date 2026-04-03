पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भाजपा के बीच माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आदि रूप भारतीय जन संघ (BJS) की स्थापना बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी मगर आज तक बीजेएस या बीजेपी, राज्य में सरकार नहीं बना सके हैं। 2016 के बाद से बीजेपी ने खुद को बंगाल में मजबूत जरूर किया है।
बंगाल में बीजेपी के इस उभार को आंकड़ों से समझा जा सकता है। जनसत्ता ने एक आसान इंफोग्राफिक के जरिए बंगाल की राजनीति डीकोड करने का काम किया है। आपको पश्चिम बंगाल के पांच विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं। इसके अलावा पांच बार के लोकसभा चुनाव के आंकडों का भी विश्लेषण करते हैं।
ऊपर दिए गए इंफोग्राफिक से समझ आता है कि बीजेपी ने समय के साथ पश्चिम बंगाल में खुद को मजबूत किया है। 2001 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शून्य सीटें मिली थीं, उसका वोट शेयर भी मात्र पांच फीसदी था। लेकिन 2016 में पहली बार बंगाल की राजनीति में एक बड़ा शिफ्ट आया और बीजेपी ने बंगाल में अपना खाता खोला। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तीन सीटें जीती और उसका वोट शेयर 10 फीसदी हो गया। इसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला और बीजेपी सीधे मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आई। बीजेपी ने 2021 में 77 सीटें अपने नाम की और वोट शेयर 38 प्रतिशत दर्ज किया गया।
दूसरे इंफोग्राफिक के जरिए बीजेपी के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में 42 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन उसका वोट शेयर 8 फीसदी रहा। 2009 में बीजेपी ने बंगाल में अपना खाता खोला और वो एक सीट जीतने में कामयाब रही। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दो सीटें बंगाल से जीती और उसका वोट शेयर बढ़कर 17 फीसदी पहुंच गया। इसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। पार्टी ने 42 में से 18 सीटें जीत लीं और उसका वोट शेयर बढ़कर 40 फीसदी पहुंच गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत रखी, सीटों में बस मामूली गिरावट देखने को मिली। उस चुनाव में बीजेपी 12 सीटें जीत पाई और वोट शेयर 38 प्रतिशत दर्ज किया गया।
पश्चिम बंगाल में BJP एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में इसलिए उभर पाई है क्योंकि उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया, संगठन को मजबूत किया और कई मौकों को अवसर में बदला।
पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने करीब 34 साल तक शासन किया। लेकिन TMC के मजबूत होने के साथ ही लेफ्ट और कांग्रेस लगातार कमजोर होते गए। इसका सीधा फायदा BJP को मिला, क्योंकि इन दलों का पारंपरिक वोट बैंक धीरे-धीरे BJP की ओर शिफ्ट हो गया।
धार्मिक ध्रुवीकरण भी BJP के उभार का एक बड़ा कारण रहा है। BJP ने इसे एक राजनीतिक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया। सीएए का मुद्दा उठाने से लेकर अवैध घुसपैठ को मुद्दा बनाने तक, पार्टी ने आक्रमक तेवर दिखाए हैं। वहीं, पार्टी लगातार कांग्रेस, लेफ्ट और TMC पर मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। इसका असर भी राज्य की राजनीति पर साफ देखा गया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने भी पश्चिम बंगाल में BJP को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। RSS ने राज्य में अपनी गतिविधियां बढ़ाईं, कई शाखाएं खोलीं और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बनाई। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार भी जमीनी स्तर तक किया गया, जिससे BJP का आधार मजबूत हुआ।
जानकार मानते हैं कि मोदी फैक्टर ने भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने का काम किया। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस पश्चिम बंगाल पर बढ़ा है। चुनाव के दौरान उनकी रैलियों और प्रचार ने माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी छवि ने BJP को राज्य में एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करने में मदद की।
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