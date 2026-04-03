पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भाजपा के बीच माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आदि रूप भारतीय जन संघ (BJS) की स्थापना बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी मगर आज तक बीजेएस या बीजेपी, राज्य में सरकार नहीं बना सके हैं। 2016 के बाद से बीजेपी ने खुद को बंगाल में मजबूत जरूर किया है।

बंगाल में बीजेपी के इस उभार को आंकड़ों से समझा जा सकता है। जनसत्ता ने एक आसान इंफोग्राफिक के जरिए बंगाल की राजनीति डीकोड करने का काम किया है। आपको पश्चिम बंगाल के पांच विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं। इसके अलावा पांच बार के लोकसभा चुनाव के आंकडों का भी विश्लेषण करते हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव · BJP शून्य से 77 — बंगाल में कमल का उदय 2001 से 2021 तक पांच चुनावों का सफर Bay of Bengal 2001 0 सीट · 5% 2006 0 सीट · 2% 2011 0 सीट · 4% 2016 3 सीट · 10% 2021 77 सीट · 38% पश्चिम बंगाल कोई सीट नहीं (2001-2011) पहली सफलता (2016) ऐतिहासिक उछाल (2021) 2001 0 सीट ~5% 2006 0 सीट ~2% 2011 0 सीट ~4% 2016 3 सीट ~10% 2021 77 सीट — मुख्य विपक्ष ~38% सीटों में बढ़त +77 वोट शेयर 5% → 38% कुल विधानसभा सीटें 294 2021 में हिस्सेदारी 26.2% 2001 से 2011 तक BJP का पश्चिम बंगाल विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। 2016 में 3 सीटों से शुरुआत हुई और 2021 में पार्टी 77 सीटें जीतकर राज्य की मुख्य विपक्षी शक्ति बन गई। स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) · सभी भौगोलिक प्रतिनिधित्व अनुमानित हैं। Express InfoGenIE

ऊपर दिए गए इंफोग्राफिक से समझ आता है कि बीजेपी ने समय के साथ पश्चिम बंगाल में खुद को मजबूत किया है। 2001 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शून्य सीटें मिली थीं, उसका वोट शेयर भी मात्र पांच फीसदी था। लेकिन 2016 में पहली बार बंगाल की राजनीति में एक बड़ा शिफ्ट आया और बीजेपी ने बंगाल में अपना खाता खोला। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तीन सीटें जीती और उसका वोट शेयर 10 फीसदी हो गया। इसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला और बीजेपी सीधे मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आई। बीजेपी ने 2021 में 77 सीटें अपने नाम की और वोट शेयर 38 प्रतिशत दर्ज किया गया।

पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव · BJP शून्य से 18 — बंगाल में BJP की संसदीय छलांग 2004 से 2024 तक पांच लोकसभा चुनावों का सफर Bay of Bengal 2004 0 सीट · 8% 2009 1 सीट · 10% 2014 2 सीट · 17% 2019 18 सीट · 40% 2024 12 सीट · 38% पश्चिम बंगाल कोई सीट नहीं (2004) धीमी शुरुआत (2009-14) ऐतिहासिक उछाल (2019) मामूली गिरावट (2024) 2004 0 सीट (42 में से) ~8% 2009 1 सीट (42 में से) ~10% 2014 2 सीट (42 में से) ~17% 2019 18 सीट (42 में से) — सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ~40% 2024 12 सीट (42 में से) — 6 सीट कम ~38% 2004 से 2019 +18 वोट शेयर 8% → 40% कुल लोकसभा सीटें 42 2019 में हिस्सेदारी 42.8% 2004 में शून्य से शुरू होकर BJP ने 2019 में 18 सीटें जीतकर बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में सबसे बड़ी छलांग लगाई। 2024 में 12 सीटों पर आने के बावजूद वोट शेयर 38 प्रतिशत बना रहा — पार्टी की जड़ें मजबूत बनी हैं। स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) · सभी भौगोलिक प्रतिनिधित्व अनुमानित हैं। Express InfoGenIE

दूसरे इंफोग्राफिक के जरिए बीजेपी के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में 42 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन उसका वोट शेयर 8 फीसदी रहा। 2009 में बीजेपी ने बंगाल में अपना खाता खोला और वो एक सीट जीतने में कामयाब रही। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दो सीटें बंगाल से जीती और उसका वोट शेयर बढ़कर 17 फीसदी पहुंच गया। इसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। पार्टी ने 42 में से 18 सीटें जीत लीं और उसका वोट शेयर बढ़कर 40 फीसदी पहुंच गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत रखी, सीटों में बस मामूली गिरावट देखने को मिली। उस चुनाव में बीजेपी 12 सीटें जीत पाई और वोट शेयर 38 प्रतिशत दर्ज किया गया।

विश्लेषण · पश्चिम बंगाल · BJP बंगाल में BJP इतनी मजबूत क्यों हुई पांच प्रमुख कारण जिन्होंने बदली राज्य की राजनीति 01 धार्मिक ध्रुवीकरण हिंदू-मुस्लिम समीकरण को BJP ने चुनावी हथियार बनाया। घुसपैठ और CAA जैसे मुद्दों ने हिंदू मतों को एकजुट किया। सामाजिक कारण 02 कम्युनिस्ट पार्टी का पतन 34 साल की वामपंथी सत्ता के बाद TMC ने CPM को हराया। वाम का परंपरागत वोट BJP की ओर खिसका। राजनीतिक कारण 03 सत्ता विरोधी लहर TMC सरकार पर भ्रष्टाचार और हिंसा के आरोपों से नाराज मतदाताओं ने BJP को मुख्य विकल्प माना। जनभावना 04 RSS का विस्तार RSS ने दो दशकों में बंगाल में हजारों शाखाएं खोलीं। जमीनी संगठन ने BJP को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया। संगठनात्मक कारण 05 मोदी फैक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय छवि और बंगाल में उनकी ताबड़तोड़ रैलियों ने पार्टी को विश्वसनीयता दिलाई। 2019 में बंगाल में हुई 20 से अधिक रैलियां निर्णायक रहीं। नेतृत्व कारण विश्लेषण: राजनीतिक शोध एवं चुनाव आयोग के आंकड़ों पर आधारित। Express InfoGenIE

पश्चिम बंगाल में BJP एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में इसलिए उभर पाई है क्योंकि उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया, संगठन को मजबूत किया और कई मौकों को अवसर में बदला।

पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने करीब 34 साल तक शासन किया। लेकिन TMC के मजबूत होने के साथ ही लेफ्ट और कांग्रेस लगातार कमजोर होते गए। इसका सीधा फायदा BJP को मिला, क्योंकि इन दलों का पारंपरिक वोट बैंक धीरे-धीरे BJP की ओर शिफ्ट हो गया।

धार्मिक ध्रुवीकरण भी BJP के उभार का एक बड़ा कारण रहा है। BJP ने इसे एक राजनीतिक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया। सीएए का मुद्दा उठाने से लेकर अवैध घुसपैठ को मुद्दा बनाने तक, पार्टी ने आक्रमक तेवर दिखाए हैं। वहीं, पार्टी लगातार कांग्रेस, लेफ्ट और TMC पर मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। इसका असर भी राज्य की राजनीति पर साफ देखा गया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने भी पश्चिम बंगाल में BJP को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। RSS ने राज्य में अपनी गतिविधियां बढ़ाईं, कई शाखाएं खोलीं और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बनाई। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार भी जमीनी स्तर तक किया गया, जिससे BJP का आधार मजबूत हुआ।

जानकार मानते हैं कि मोदी फैक्टर ने भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने का काम किया। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस पश्चिम बंगाल पर बढ़ा है। चुनाव के दौरान उनकी रैलियों और प्रचार ने माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी छवि ने BJP को राज्य में एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करने में मदद की।

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