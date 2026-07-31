उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद जिले की भोजपुर विधानसभा सीट पर कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। यह सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। बता दें, फर्रुखाबाद जनपद में चार विधानसभाएं हैं। फर्रुखाबाद सदर, भोजपुर, अमृतपुर व कायमगंज। आज हम बात कर रहे हैं क‍ि भोजपुर विधानसभा सीट की।

साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नागेंद्र सिंह राठौर ने समाजवादी पार्टी (SP) के उम्मीदवार अरशद जमाल सिद्दीकी को 27,458 वोटों के अंतर से हराया था। नागेंद्र सिंह राठौर ने इससे पहले 2017 के चुनाव में भी इसी सीट पर जीत दर्ज की थी।

2022 विधानसभा चुनाव परिणाम

यूपी 2022 के विधानसभा चुनाव में भोजपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह राठौर ने जीत हासिल की थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अरशद जमाल सिद्दीकी को हराया था।

पार्टी उम्मीदवार कुल वोट भारतीय जनता पार्टी (BJP) नागेंद्र सिंह राठौर 99,979 समाजवादी पार्टी (SP) अरशद जमाल सिद्दीकी 72,521 बहुजन समाज पार्टी (BSP) आलोक वर्मा 15,714

2017 विधानसभा चुनाव परिणाम

यूपी 2017 के विधानसभा चुनाव में भोजपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह राठौर ने जीत हासिल की थी। उन्होंने इस बार भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अरशद जमाल सिद्दीकी 34,877 वोटों से हराया था।

पार्टी उम्मीदवार कुल वोट वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी (BJP) नागेंद्र सिंह राठौर 93,673 49.98% समाजवादी पार्टी (SP) अरशद जमाल सिद्दीकी 58,796 31.37% बहुजन समाज पार्टी (BSP) नितिन सिंह जैमिनी राजपूत 25,838 13.79%

2012 विधानसभा चुनाव परिणाम

यूपी 2012 के विधानसभा चुनाव में भोजपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जमालुद्दीन सिद्दीकी ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कल्याण सिंह की राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी से प्रत्याशी मुकेश राजपूत को हराया था। बता दें, यह वही मुकेश राजपूत हैं, जो वर्तमान में फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं। जबकि तीसरे नंबर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सौरभ राठौर रहे थे।

पार्टी उम्मीदवार कुल वोट वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी (SP) जमालुद्दीन सिद्दीकी 51,650 29.97% जनक्रांति पार्टी (JaKP) मुकेश राजपूत 33,021 19.16% भारतीय जनता पार्टी (BJP) सौरभ राठौर 27,953 16.22% बहुजन समाज पार्टी (BSP) महेश सिंह राठौर 22,212 12.89%

भौगोलिक एवं सामाजिक समीकरण

इस क्षेत्र में यादव और मुस्लिम मतदाता निर्णायक माने जाते हैं। इसके अलावा क्षत्रिय, लोधी, ब्राह्मण, वैश्य और कोयरी (कुर्मी) जातियों के मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है।श्रेणी: यह एक सामान्य (General) श्रेणी की विधानसभा सीट है। मतदाता: लगभग 4 लाख ज्यादा मतदाता हैं।

फर्रुखाबाद विधानसभा सीट, जहां ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या से बदल गई थी पूरी तस्वीर, जानिए कब-किसने हासिल की जीत

उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद सदर विधानसभा सीट पर ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। 1974 से साल 2022 तक इस सीट से भाजपा ने छह बार कब्जा जमाया। कांग्रेस ने इस सीट से तीन बार जीत हासिल की है। पढ़ें पूरी खबर।



