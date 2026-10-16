केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का सुभासपा प्रमुख और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समर्थन किया है। राजभर ने कहा कि यह सही है कि बगैर समाजवादी पार्टी के राहुल गांधी का खाता नहीं खुलेगा।

राजभर ने कहा कि यह समाजवादी पार्टी के लिए भी है कि अगर राहुल गांधी नहीं रहेंगे तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। यह दोनों के लिए है। क्योंकि दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। वहीं, गुरुवार ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट किया था।

ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पोस्ट में कहा, “अखिलेश यादव जी, बस एक बात बता दीजिए। 2024 में लोकसभा चुनाव ईमानदारी से हुआ था या नहीं? 2017 के आप हारे, 2019 में आप हारे, 2022 में भी आप हारे लेकिन 2024 में जीत गए। महाराज। केंद्र में तो 2014 से लेकर अब तक बीजेपी की ही सरकार है। फिर से चार में से तीन चुनाव में चुनाव ग़लत और एक में सही हो गया?”

राजभर ने कहा कि 2024 में आपकी पार्टी सपा के 37 सांसद जीत के दिल्ली कैसे पहुंच गए? इसमें पांच तो आपके अपने घर से थे। 2024 में सपा को हैसियत से ज्यादा सीटें मिल गईं तब सब ‘आल इज़ वेल’ हो गया? या तो 24 के चुनाव में आपके वोटर फर्जी थे, या फिर आप आज सरेआम अफवाहबाजी कर रहे हैं। एसी, पीसी और ट्विटर ने आपको बहका दिया है।”

योगी सरकार में मंत्री राजभर ने कहा कि अब नवाबी के दिन हवा हो गए। तय मान लीजिए कि 2027 में आपकी साइकिल का टायर पंचर नहीं, फटने जा रहा है। इस बार साइकिल का रिम-फ्रेम सब टेढ़ा होने वाला है। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। उसी के लिए अभी से फर्जी भूमिका बांधने में जुट गये हैं। पहले ही से बहाना खोज के रख रहे हैं ताकि बाद में लोडरों के सामने मुंह छिपा सकें। कुछ आंसू बचाके रखिए। सत्ताइस में सपा साफ है अखिलेश जी।

कांग्रेस पर हमलावर होते हुए राजनाथ सिंह ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से सत्ता से बाहर है। सिंह ने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के बिना, क्या आप रायबरेली में अपनी सीट भी जीतने में सक्षम हैं?

कुछ लोग बांग्लादेश की घटनाओं से प्रेरित होकर सत्ता परिवर्तन चाहते हैं- रक्षा मंत्री राजनाथ

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार सुबह लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ‘सत्ता परिवर्तन’ के दावे पर विपक्ष और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली में पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए, वो कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उनके राजनीतिक सहयोगी प्रत्यक्ष रूप से और अपने समर्थक संगठनों के माध्यम से युवाओं की उर्जा को रचनात्मक कार्यों और राष्ट्रनिर्माण की दिशा में लाने की जगह राजनीतिक टकराव और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।देश के नौजवानों को अराजकता की राजनीति का मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। पढ़ें पूरी खबर।