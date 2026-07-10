दीपक नांदल कभी हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर और रैपर थे। दीपक ने राहुल फाज़िलपुरिया और बादशाह जैसे गायकों के साथ काम किया था और कई लोकप्रिय हरियाणवी गानों से जुड़े थे। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि हरियाणा में अपराधियों के साथ उसके रिश्ते ने धीरे-धीरे उसे अपराधिक गतिविधियों में खींच लिया। म्यूज़िक इंडस्ट्री में साथ काम करने वालों के साथ जो छोटी-मोटी बहस शुरू हुई, वह जल्द ही फिरौती और शूटिंग में बदल गई।

दीपक नांदल लंदन से चला रहा फिरौती नेटवर्क

रोहतक का रहने वाला 39 साल दीपक नांदल नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में एक्टिव मोस्ट-वांटेड गैंगस्टर्स में से एक है। पुलिस ने दावा किया कि 2024 में भारत से भागने के बाद वह लंदन से फिरौती नेटवर्क चला रहा है।

गुरुवार को नांदल का नाम फिर से सामने आया जब शहर के पॉश सुशांत लोक इलाके में गुड़गांव पुलिस के साथ हुई फायरिंग में उसके चार शूटर मारे गए और एक घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक, ये लोग एक बिजनेसमैन के घर को टारगेट करने गए थे, जिसके बाद उन्होंने कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी। दीपक नांदल गुड़गांव में रहता था, दिल्ली और हरियाणा पुलिस को फिरौती, मर्डर की कोशिश और फायरिंग के कई मामलों में वॉन्टेड है।

कब दर्ज हुआ पहला केस?

एक पुलिस ऑफिसर के मुताबिक उसके खिलाफ पहला केस 2009 में गुड़गांव के सदर बाजार में मर्डर की कोशिश के सिलसिले में रजिस्टर हुआ था। बाद में वह उस केस में बरी हो गया था।

पिछले हफ़्ते उसने कथित तौर पर दिल्ली में एक गायक से 5 करोड़ रुपये मांगे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने FIR दर्ज की। नांदल से जुड़े सबसे हाई-प्रोफाइल मामलों में से एक फाज़िलपुरिया पर हमला है, जो कभी म्यूज़िक इंडस्ट्री में उसके करीबी थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “उसके गुस्सैल स्वभाव के कारण, फाज़िलपुरिया के साथ उसके रिश्ते खराब हो गए। उसने कथित तौर पर पिछले साल जुलाई में गुड़गांव में सिंगर पर हमले की साजिश रची थी।”

पुलिस के मुताबिक यह हमला सुनील सरदानिया के साथियों ने किया था। सरदानिया रोहतक का रहने वाला है और उस पर कई क्रिमिनल केस हैं और उसे नांदल का करीबी माना जाता है। इसके तुरंत बाद एक कथित सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया जिसमें दावा किया गया कि फाजिलपुरिया ने नांदल से 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे और पैसे वापस नहीं किए, जिससे यह हमला हुआ।

फिरौती के लिए टारगेट

पुलिस ने कहा कि नांदल ने कथित तौर पर लंदन से ऑपरेट करते हुए हमले का मास्टरमाइंड किया था। पुलिस का मानना है कि वह जुलाई 2024 में दुबई के रास्ते भारत भाग गया था और तब से विदेश से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट कर रहा है। अगस्त 2025 में उसका नाम गुड़गांव में प्रॉपर्टी डीलर रोहित शौकीन की हत्या के सिलसिले में सामने आया।पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि नांदल ने फिरौती की मांगों को पूरा करने के लिए बिज़नेस को टारगेट करके फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया।

सितंबर 2025 में गुड़गांव के सेक्टर 45 में MNR बिल्डर्स के ऑफिस पर करीब 25-30 गोलियां चलाई गईं। नांदल ने कथित तौर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए हमले की ज़िम्मेदारी ली।

उसी साल 29 अक्टूबर को, उसके साथियों ने कथित तौर पर करनाल के अल्फा सिटी में यूनिसिस इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस पर 55-60 राउंड फायरिंग की। करनाल के सदर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 109(1) और 3(5) और आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25 के तहत केस दर्ज किया गया था।

दीपक कलाल पर कर चुका है हमला

इन घटनाओं के अलावा पिछले साल गुड़गांव में हत्या की कोशिश और जबरन वसूली के कम से कम तीन और मामलों में नांदल का नाम आया है।2019 में नांदल तब सुर्खियों में आया जब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कथित तौर पर उसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपक कलाल पर हमला करते हुए दिखाया गया था। कहा जाता है कि यह हमला दीपक कलाल के पोस्ट किए गए एक वीडियो की वजह से हुआ था, जिसे नांदल ने गलत माना था।

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गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ हुई मुठभेड़ में दीपक नांदल गैंग के चार बदमाश मारे गए और एक घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, यह मुठभेड़ बृहस्पतिवार देर शाम सुशांत लोक फेज-2 के ए-ब्लॉक में हुई। पढ़ें पूरी खबर