उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को जिम संचालक दीपक कुमार को फटकार लगाई। दीपक तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने “मोहम्मद दीपक” के तौर पर बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं का सामना किया था, जो कथित तौर पर एक मुस्लिम दुकानदार को परेशान कर रहे थे। कोर्ट ने उनसे पूछा कि एक आरोपी पुलिस सुरक्षा की मांग कैसे कर सकता है।

जस्टिस राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने कुमार की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें मौखिक रूप से फटकारा, जिसमें उन्होंने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। पीठ ने उनकी याचिका में शामिल अनावश्यक मांगों पर आपत्ति जताई, जैसे कि पुलिस सुरक्षा की मांग करना और पुलिस अधिकारियों के कथित ‘पक्षपातपूर्ण’ रवैये के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना।

पीठ ने ऐसी याचिकाओं को दबाव बनाने की रणनीति करार दिया, जिसका मकसद चल ​​रही जांच को प्रभावित करना और पूरे मामले को सनसनीखेज बनाना है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस तर्क पर भी सवाल उठाया कि वह पुलिस सुरक्षा क्यों मांग रहा है, जबकि वह खुद एक “संदिग्ध आरोपी” है। कोर्ट ने मंगलवार को राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे इस घटना से जुड़ी सभी प्राथमिकियों में की गई कार्रवाई पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें।

दरअसल, कोटद्वार में 26 जनवरी को हुई एक घटना के सिलसिले में दीपक के खिलाफ दंगा करने, चोट पहुंचाने और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि दीपक की बजरंग दल के उन सदस्यों से झड़प हो गई थी, जिन्होंने कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार वकील अहमद द्वारा अपनी दुकान का नाम “बाबा” रखने पर आपत्ति जताई थी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

दीपक ने एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी याचिका में, उन्होंने कोर्ट से यह भी अनुरोध किया है कि वह उन लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-196 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दे, जिन पर कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।

याचिका में दीपक और उनके परिवार के लिए पुलिस सुरक्षा की भी मांग की गई है, साथ ही उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग की गई है, जिन पर कथित तौर पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप है।

सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने ऐसी याचिकाओं की वैधता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये “जांच एजेंसी पर दबाव बनाने” का एक तरीका है। जांच अधिकारी ने भी कहा कि याचिकाकर्ता को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है।

हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस तर्क पर सवाल उठाया कि वह खुद एक संदिग्ध आरोपी होने के बावजूद सुरक्षा की मांग क्यों कर रहा है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता आज एक संदिग्ध आरोपी है, और जो व्यक्ति जांच के दायरे में है और एक संदिग्ध आरोपी है, उसे पुलिस सुरक्षा कैसे दी जा सकती है?

पीठ ने कहा कि इस चरण पर ऐसी राहत देना पूरी तरह से अनावश्यक है और यह जांच एजेंसी पर दबाव बनाने की एक कोशिश लगती है। अदालत ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग को भी गंभीरता से लिया और टिप्पणी की कि आरोपों को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत न होने के बावजूद, जांच लंबित रहते हुए ऐसी मांग करना, कार्यवाही को प्रभावित करने का केवल एक प्रयास था।

सुनवाई के दौरान, अदालत के संज्ञान में यह बात लाई गई कि याचिकाकर्ता की शिकायत के आधार पर दो FIR दर्ज की गई थीं। यदि ऐसी कोई शिकायत है, तो उसे शुक्रवार को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने उन निधियों के बारे में भी पूछताछ की, जो कथित तौर पर घटना के बाद याचिकाकर्ता को उसके समर्थकों से प्राप्त हुई थीं। दीपक के अनुसार, घटना के बाद उसे दान के रूप में लगभग 80,000 रुपये प्राप्त हुए, जिसके बाद उसने उस खाते पर सभी गतिविधियां रोक दीं।

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