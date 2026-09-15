राजस्थान की बारां नगर पालिका में 60 में से 31 सीटों पर जीत हासिल कर आम आदमी पार्टी ने एक नई सियासी यात्रा शुरू की है। यहां आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी जबकि कांग्रेस को 18 और बीजेपी को नौ सीटों से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा अन्य दो वार्डों में निर्दलीय पार्षदों ने जीत हासिल की।

बारां की जीत से आम आदमी पार्टी उत्साहित है। राजस्थान में पार्टी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र शास्त्री ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि उनकी दल द्वारा राज्य में 299 प्रत्याशी उतारे गए थे, इनमें से 42 ने जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का अगला टारगेट पंचायत चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करना है।

किस रणनीति पर AAP ने किया काम?

उन्होंने कहा कि AAP जिला परिषद चुनावों में भी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिनमें पार्टी के सिंबल पर लड़े जाते हैं। देवेंद्र शास्त्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरपंच का चुनाव भी लड़ेंगी।

देवेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि निकाय चुनाव में उनकी रणनीति काम कर गई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के विकास के सिद्धांतों पर फोक्स किया। उन्होंने कहा, “हमने बारां में 31, झालावाड़ में एक, पिडावा में पांच और झालरापाटन में पांच सीटें जीतीं। हमने चुनाव प्रचार के दौरान बहुत मेहनत की। लोग बदलाव चाहते हैं और एक तीसरे मोर्चे के तौर पर, उनकी उम्मीदों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है।”

आम आदमी पार्टी के एक अंदरुनी नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि उनकी पार्टी के बारां कैंपेन का मकसद स्थानीय राजनीति में युवा उम्मीदवारों को लाना भी था। उन्होंने बताया कि चुने गए पार्षदों में से एक कमल राठौर भी हैंं। वे बारां निकाय चुनावों के इंचार्ज भी थे। उन्होंने यह पक्का किया कि AAP के उम्मीदवार 45 साल से कम उम्र के हों। AAP यहां खुद को BJP और कांग्रेस के मुकाबले एक युवा विकल्प के तौर पर पेश करना चाहती थी।

कमल जीत का मुख्य आधार

कमल राठौर बारां में आम आदमी पार्टी की जीत का मुख्य आधार हैं। बारां नगर पालिका में जीत के बाद कमल राठौर और अन्य आम आदमी पार्षद इस समय बारां के बाहर एक रिसॉर्ट में हैं। ये सभी यहां चेयरपर्सन के चुने जाने तक रहेंगे।

ABVP से कमल राठौर ने शुरू की सियासत

बारां में कमल राठौर का सियासी करियर AAP से जुड़ने से पहले ही शुरू हो गया था। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, वह ABVP में रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से पार्षद चुनाव लड़ा। 2018 और 2020 के बीच में कमल राठौर ने उस समय के चेयरमैन प्रेम चंद सांखला की मौत के बाद नगर परिषद के कार्यवाहक चेयरमैन के तौर पर काम किया।

एक स्थानीय व्यापारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 2018 से 2020 तक कमल राठौर ने शहर के विकास, खासकर साफ-सफाई और सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काफी काम किया। लोग उनके काम से प्रभावित हुए और उनके समर्थकों की संख्या बढ़ी। उन्होंने यह भी कहा कि कमल राठौर को बाद में उनके पद से हटा दिया गया और कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया से विवाद की वजह से उन्हें कई महीने जेल में काटने पड़े।

कांग्रेस-बीजेपी पर एंटी-इनकम्बेंसी भी भारी पड़ी

स्थानीय लोगों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि बारां की राजनीति में दशकों से BJP और कांग्रेस को लेकर नाराजगी थी, AAP को इसका भी फायदा मिला। व्यापारी ने कहा कि बारां शहर में पिछले तीस सालों से बीजेपी और कांग्रेस हैं। लोग उनसे ऊब चुके हैं और लोगों के अंदर यह भावना थी कि अगर कमल सत्ता में होते, तो नागरिक सुविधाओं को लेकर स्थिति कुछ और होती।

उनके अनुसार, आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद कमल राठौर ने पारंपरिक राजनीति के बजाय अपने पुराने काम पर फोकस किया। वे घर-घर झाड़ू लेकर गए। इस दौरान न उनके हाथ में पार्टी का झंडा था और न ही बैनर। उन्होंने लोगों से उस बदलाव की बात की जो वह अपने पिछले कार्यकाल के दौरान लाना चाहते थे।

चुनाव परिणाम के बाद क्या बोले कमल राठौर?

चुनाव परिणाम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कमल राठौर ने कहा कि नतीजे दर्शाते हैं कि बारां के लोग बदलाव चाहते थे। उन्होंने कहा कि बारांं के लोगों ने साबित कर दिया है कि वे अपने वार्ड में विकास चाहते हैं, इसीलिए हमारे उम्मीदवारों को बहुमत मिला है। हम बोर्ड बनाएंगे और बड़ी पार्टियों के भ्रष्ट सिस्टम को खत्म करेंगे।

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