दक्षिणी दिल्ली के अलकनंदा स्थित तारा अपार्टमेंट्स में वित्तीय और पार्किंग विवाद को लेकर पड़ोसी ने कथित तौर पर एक 60 वर्षीय व्यक्ति और उसके 30 वर्षीय बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।

पुलिस ने पीड़ितों की पहचान राकेश सूद और उनके बेटे करण सूद के रूप में की है। वे सोसाइटी के ओ ब्लॉक में रहते थे रियल एस्टेट का बिजनेस करते थे। वहीं, हमलावर एफ ब्लॉक में रहता था।

चचेरे भाई को भी आईं गंभीर चोटें

पुलिस ने कहा कि इस हमले में करण के 30 वर्षीय चचेरे भाई को भी गंभीर चोटें आई हैं। यह घटना शाम करीब 6.15 बजे घटी, जब कथित हमलावर ओ ब्लॉक के पास आया और तीनों व्यक्तियों को बुलाया। एक अधिकारी ने बताया, “वे बाहर गए और पुराने पैसों और पार्किंग संबंधी विवादों को लेकर बहस करने लगे। पिछले एक साल में इन मुद्दों पर उनके बीच ई बार झगड़े हो चुके थे।”

अधिकारी ने कहा, “झगड़े के दौरान अचानक आरोपी ने एक धारदार चीज निकाली और उन आदमियों पर वार करना शुरू कर दिया। जब पिता और बेटा जमीन पर गिर पड़े तो आरोप भाग गया।”

तीनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां करण और उसके पिता ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। अधिकारी ने बताया, “चचेरा भाई बच गया है, हम उसका बयान दर्ज करने का इंतजार कर रहे हैं।”

स्थानीय लोगों ने पीसीआर को कॉल किया

डीसीपी दक्षिण दिल्ली अनंत मित्तल ने कहा, “चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद, स्थानीय लोगों ने पीसीआर को कॉल किया। सीसीटीवी के आधार पर हमने आरोपी की पहचान कर ली है। उसे पकड़ने के लिए टीमें भेजी गई हैं।”

60 वर्षीय मृतक अपने पीछे अपनी पत्नी और दो बेटियों को छोड़ गए हैं।

कई सालों से लड़ते थे दोनों परिवार

सोसायटी के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि सूद परिवार और आरोपी के बीच का झगड़ा कई साल पुराना है। उसने आगे कहा, “तब भी वे छोटी-छोटी बातों पर झगड़ते थे, अधिकतर पार्किंग को लेकर। हमें बहुत अजीब लगता था, क्योंकि हर घर के लिए एक तय पार्किंग की जगह दी गई है। करीब दो साल पहले करण और आरोपी के बीच हाथापाई हो गई थी और पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा था। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी।”

एक अन्य रहवासी ने बताया कि शाम 6 बजे आवाजें सुनाई दीं, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि दोनों परिवारों के बीच कहासुनी आम बात थी। उसने आगे कहा, “ पर अचानक हमें चीखें सुनाई दीं। जब मैं देखने के लिए बाहर आया कि क्या हो रहा है, तो मैंने देखा कि पुलिसकर्मी तेजी से वहां आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी को चाकू मारा गया है।”

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