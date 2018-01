वायरल वीडियो: बीच चौराहे पर शख्स ने खुद को लगा ली आग, गुजरते लोग लेकिन किसी ने नहीं बचाया

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बीच चौराहे पर एक अधेड़ ने खुद को आग लगा ली। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना के दौरान आस-पास के लोग गुजरते रहे। मगर किसी ने भी उसे बचाने तक के बारे में नहीं सोचा। कुछ देर बाद वहां से एक पुलिस वाला गुजर रहा था। उसी ने किसी तरह उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उस पर अपनी पत्नी के कत्ल का आरोप लगा है। फिलहाल वह जमानत पर बाहर है। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरा वायका कैद हो गया, जो अब सामने आया है। वीडियो में शख्स पेंदुर्थी रोड पर चौराहे के बीच में खड़ा दिख रहा है। आस-पास से कई लोग अपने-अपने वाहनों से वहां से गुजर रहे थे। अचानक वह खुद को आग लगा लेता है और छटपटाते हुए गिर जाता है। जबकि, एक अन्य वीडियो में भी शख्स की मदद के लिए कोई आगे नहीं आता है। क्लिप में दो लड़के नजर आते हैं, जो अपनी बाइक से गिरे होते हैं। वे शख्स को जलते देख बाइक उठाते हैं और वहां से रफूचक्कर हो लेते हैं।

In a shocking incident a 45 year old man torched himself at busy junction of Visakhapatnam. Sifted to KGM Hospital where he is battling for life. The person identified as Mahalaxmi Naidu was booked for his wife murder and out on bail. #AndhraPradesh pic.twitter.com/GDOXGT30NK

— Aashish (@Ashi_IndiaToday) January 10, 2018