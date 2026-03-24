चंडीगढ़ की पंचकूला पुलिस ने एक संगठित हनीट्रैप और ब्लैकमेल रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक दंपति भी शामिल है। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने एक शिकार से, एक हिडेन कैमरे से रिकॉर्ड किए गए आपत्तिजनक वीडियो का इस्तेमाल करके, कथित तौर पर 50 लाख रुपये की उगाही की।

यह मामला 20 मार्च को चांदी मंदिर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। कैथल निवासी एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी। तेजी से कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीमों ने उसी दिन सरहिंद और जीरकपुर इलाकों से आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी महिला, जो शिकायतकर्ता को पहले से जानती थी, ने उससे संपर्क किया और उसे पंचकूला आने के लिए फुसलाया।

बाद में उसने पीड़ित को मोरनी के एक होटल में जाने के लिए राजी किया, जहां कथित तौर पर आपसी सहमति से बने संबंधों के दौरान उसने एक छिपे हुए कैमरे का इस्तेमाल करके एक अंतरंग वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद, आरोपी महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर वह वीडियो पीड़ित को WhatsApp के जरिए भेजा और 50 लाख रुपये की मांग की।

उन्होंने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए, तो वे उस फुटेज को सार्वजनिक कर देंगे। पुलिस ने बताया कि ये तीनों आरोपी – जो पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के रहने वाले हैं, ने पीड़ित को फंसाने और ब्लैकमेल करने के लिए इस अपराध की योजना पहले से ही सोच-समझकर बनाई थी।

पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उनके खुलासे के आधार पर, पुलिस ने कई अहम सबूत बरामद किए, जिनमें वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया गया हिडेन कैमरा, मोबाइल फोन, SIM कार्ड और अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई कार शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि जिस होटल में यह घटना हुई थी, उसकी भी पहचान कर ली गई है।

आरोपियों को 21 मार्च को अदालत में पेश किया गया। उनमें से एक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि दंपति को दो दिन की पुलिस हिरासत में रिमांड पर भेजा गया था। रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद, अब उन दोनों को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

पंचकूला की DCP सृष्टि गुप्ता ने कहा कि यह मामला आर्थिक लाभ के लिए लोगों के निजी जीवन का गलत फायदा उठाने के एक गंभीर और संगठित प्रयास को दर्शाता है। उन्होंने कहा, “यह सिर्फ ब्लैकमेल का मामला नहीं है, बल्कि आर्थिक शोषण के उद्देश्य से रची गई एक सुनियोजित आपराधिक साजिश है। पंचकूला पुलिस ने इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए तेजी से और पेशेवर तरीके से कार्रवाई की।”

पुलिस ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच अभी भी जारी है।

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