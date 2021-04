केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने कहा आरोप लगाया है कि सीएम ममता बनर्जी को “बाहरी लोगों” की जानकारी नहीं है। वे भाजपा को बाहरी कहती हैं, जबकि उनकी पार्टी का वोट बैंक सही मायनों में बाहरी है। उन्होंने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में भी ऐसी बातें कहीं। उन्होंने बंगाल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तो इसी देश में जन्मा हूं और इसी देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा।

सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, “दीदी मुझे बाहरी व्यक्ति कहती हैं। वह पीएम को बाहरी व्यक्ति कहती हैं। दीदी, मैं आपको बताता हूं कि बाहरी व्यक्ति कौन है। कम्युनिस्टों की विचारधारा बाहरी है, चीन-रूस से लाई गई है। कांग्रेस का नेतृत्व बाहरी है, इटली से आई हैं। टीएमसी वोट बैंक बाहरी है, घुसपैठिए हैं।” कहा कि ममता दीदी को इसकी जानकारी नहीं है। वह अपनी हर सभा में पीएम और मुझे बाहरी बताती रही हैं। अब बंगाल की जनता इसका जवाब देगी। जनता सच को समझ गई है। अब वह दीदी की बातों में नहीं आएगी। कहा कि जनता प्रदेश में विकास चाहती है। घुसपैठियों को प्रदेश में बुलाकर भीड़ नहीं लगाना चाहती है।

#WATCH: HM-BJP leader Amit Shah says, "Didi calls me an outsider. She calls PM an outsider. Didi, I'll tell you who's outsider. Communists' ideology is outsider, brought from China-Russia. Congress' leadership is outsider, came from Italy. TMC vote bank is outsider, infiltrators" pic.twitter.com/cM3fx30qJo

— ANI (@ANI) April 13, 2021