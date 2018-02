राजनाथ सिंह बोले- हमारे मंत्री के दामन पर दाग लगा तो दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया जाएगा

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार (4 फरवरी) को त्रिपुरा में कहा कि अगर बीजेपी का कोई मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक राजनाथ सिंह ने कहा- ”मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, यदि हमारे किसी मंत्री के दामन पर भ्रष्टाचार का दाग लग जाए, दूध में से मक्खी की तरह मंत्रिमंडल से निकालकर उसे बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन यहां के मुख्यमंत्री में इतना साहस नहीं है कि जिन मंत्रियों के खिलाफ उंगलिया उठती हैं, उन्हें बाहर कर दें।” गृहमंत्री ने अपराध की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि त्रिपुरा में दिन-ब-दिन राजनीतिक हत्याएं की जा रही हैं। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के जीवन की कोई गारंटी नहीं रह गई है। भारत का गृहमंत्री होने के नाते मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप बीजेपी को सत्ता में लाते हैं तो नागरिकों के अलावा सीपीएम कैडर तक सुरक्षित महसूस करेगा।

Main yakin dilana chahta hun, yadi hamare kisi mantri ke daman par bhrashtachar ka daag lag jaaye, dudh mein makkhi ki tarah mantrimandal se nikal kar use bahar kar diya jaayega. But CM of this place doesn’t have courage to remove ministers against whom fingers are raised: HM pic.twitter.com/tG7AwqQq0O

