UP News: मुरादाबाद के नरेश नाम के एक हिस्ट्री-शीटर ​​ने पड़ोसी शहर संभल में करीब दो दशकों तक एक नया नाम और धार्मिक पहचान अपनाकर चुपचाप जीवन बिताया। पुलिस ने बताया कि वह सुल्तान नाम से जाना जाता था, दाढ़ी बढ़ाता था, मस्जिद के पास किराए पर घर लेता था और नमाज पढ़ता था। उसने अपनी फर्जी पहचान को पुख्ता करने के लिए आधार कार्ड , वोटर आईडी और पैन कार्ड सहित जाली दस्तावेज भी बनवाए थे।

पिछले हफ्ते जिले में दर्ज आपराधिक रिकॉर्ड वाले अपराधियों के ठिकाने की जांच के लिए चलाए गए एक वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान ही उसके सुनियोजित दोहरे जीवन का पर्दाफाश हुआ और 58 साल के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। मुरादाबाद के एएसपी रण विजय सिंह ने कहा, “नरेश एक हिस्ट्रीशीटर है और लगभग दो दशकों से लापता था, संभल में सुल्तान के फर्जी नाम से रह रहा था। हम अब उसके खिलाफ दर्ज मामलों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं।”

पाकबड़ा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर योगेश कुमार के अनुसार, शनिवार को एक टीम पेट्रोलिंग पर थी। इसमें संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच करना और यक्ष ऐप के जरिये आरोपी व्यक्तियों और हिस्ट्री-शीटरों का वेरिफिकेशन करना शामिल था। हाशमपुर चौराहे पर टीम को एक सूचना मिली। मुखबिर ने बताया कि नरेश किसी से मिलने पाकबड़ा गया था और डिंगरपुर रोड पर निकलने की तैयारी कर रहा था।

यह भी पढ़ें: ‘इस्तीफा दें या ट्रांसफर करवा लें’, संभल में नमाज के मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएम-एसपी की लगा दी क्लास

पुलिस ने संदिग्ध आरोपी को पकड़ लिया

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर पुलिस ने बताया कि उसने शुरू में अपना नाम सुल्तान बताया, जो संभल के नाहरथैर गांव का रहने वाले जमालुद्दीन का बेटा है। अधिकारियों ने बताया कि उसकी चीजों की तलाशी के दौरान उन्हें एक ही नाम और पते वाला आधार कार्ड, पैन कार्ड और ई-श्रम कार्ड मिला।

पुलिस ने उसकी कुर्ते की जेब से उर्दू में लिखी एक छोटी पुस्तिका भी बरामद की। पुलिस ने बताया कि सुल्तान के नाम से एक कथित लेटरहेड भी बरामद हुआ है। हालांकि, पुलिस ने बताया कि आगे की तलाशी में शंकर के बेटे नरेश के नाम का एक वोटर आईडी कार्ड और उसी नाम और मुरादाबाद के हाशमपुर गोपाल गांव के पते वाला एक आधार कार्ड बरामद हुआ।

बरामद दस्तावेजों में विसंगतियों को देखते हुए पुलिस ने कहा कि उन्होंने उस व्यक्ति से दोबारा पूछताछ की और उसने स्वीकार किया कि उसका असली नाम नरेश है। पुलिस ने बताया कि उसने उन्हें बताया कि उसके खिलाफ डकैती और लूटपाट के कई मामले दर्ज किए गए थे और उसे आठ-नौ साल की जेल हुई थी। उसने यह भी बताया कि पकवारहा पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एक रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। इसके कारण पुलिस अक्सर उसके घर आती रहती थी। पुलिस की जांच से बचने के लिए, अधिकारियों ने बताया कि उसने उनसे कहा कि वह 20-21 साल पहले अपने परिवार को छोड़कर अपना गांव छोड़कर संभल चला गया था, जहां वह एक फर्जी पहचान के तहत रहने लगा था।

संभल एसपी ने सर्किल ऑफिसर की टिप्पणी पर मांगी सफाई

संभल के एसपी (SP) ने सर्कल ऑफिसर कुलदीप कुमार से एक पीस मीटिंग के दौरान की गई उनकी बातों पर सफाई मांगी है। खबर है कि उन्होंने लोगों से कहा था कि अगर ईरान-इजरायल में चल रही लड़ाई से उन्हें परेशानी हो रही है, तो वे ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भेजे जा रहे प्लेन में सवार हो सकते हैं, वहां जा सकते हैं, ईरान की तरफ से लड़ सकते हैं और वापस आ सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर…