पुणे के पास स्थित भीमा-कोरेगांव में एक जनवरी के दिन हुई हिंसा अब पूरे महाराष्ट्र में फैल चुकी है। महाराष्ट्र में हिंसा फैलाने के आरोप में मंगलवार को दो हिंदुवादी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राज्य के शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के जानेमाने नेता संभाजी भिड़े और समस्त हिंदू आघाडी के मिलिंद एकबोटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 85 वर्षीय भिड़े पर भीमा-कोरेगांव की लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ के दौरान हिंसा फैलाने का आरोप लगा है।

संभाजी भिड़े महाराष्ट्र के बहुत ही जानेमाने नेता हैं। राज्य के युवाओं का बड़ा हिस्सा भिड़े और एकबोटे को बहुत मानता है। भिड़े सांगली के रहने वाले हैं तो वहीं एकबोटे पुणे निवासी हैं। मंगलवार को दलित नेता और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी बहुजन महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर ने इन दोनों हिंदू नेताओं पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था। बहुजन रिपब्लिकन पार्टी की सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता अनीता रवींद्र साल्वे की शिकायत के आधार पर दोनों हिंदुवादी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

The man Sambhaji Bhide who is booked for perpetuating violence in Maharashtra was seen with @narendramodi during Loksabha campaign. Why BJP always has links with violence and riots? #MaharashtraBandh pic.twitter.com/E15I0i1vBt

#BhimaKoregaon is preplanned riot by Right Wing organization this person Sambhaji Bhide was provoking people from last few days , even Gram panchayat of koregaon has conveyed Police that some nuisense will be done on 1st Jan plz took precautionary measure … pic.twitter.com/h8H0mCwr0A

— Shubham Amdhare (@shubhamamdhare) January 3, 2018