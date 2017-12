VIDEO: BJP के राजा सिंह ने फिर दिया भड़काऊ भाषण- बनाया जाएगा अखंड हिंदू राष्ट्र, हिंदू उठाएं हथियार

तेलंगाना से भाजपा विधायक राजा सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हर हिंदू को अपने पास हथियार रखने चाहिए। हमें अपने देश और धर्म को बचाने की जरूरत है, तभी अखंड हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होगा। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में राजा ने कहा, “जो भी व्यक्ति अखंड हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा, उसका नामो-निशान मिटा दिया जाएगा। हम उसे छोड़ेंगे नहीं और मैं आपको यह वादा करता हूं कि अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन संघर्ष से बनेगा। मेरे भाइयों अपने आप को मजबूत बनाओ। तलवार एवं अनेक प्रकार की विद्याएं आपको सीखना है। हमें क्यों सीखना? हमारी देश की रक्षा के लिए। हमारे धर्म की रक्षा के लिए। अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हर हिंदू अपने घर में हथियार रखना सीखे। अगर आपके घर में हथियार नहीं होगा, तो आप अपने आप की क्या, अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते।”

BJP MLA from Telangana Raja Singh calls for violence, brags about ‘Hindu rashtra’, says, ‘Hindus must pick up swords’. Will BJP act against ‘bigot’? pic.twitter.com/00q67rQzgZ

