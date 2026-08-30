उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंदू युवा वाहिनी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के ड्राइवर समेत दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की जांच कर रही है जिसके लिए 6 टीमें गठित की गई हैं जो हत्या के इस मामले की जांच करेंगी।

जानकारी के मुताबिक, रविवार को लखनऊ में 35 साल के हिंदूवादी नेता धीरेंद्र प्रताप सिंह का शव दुबग्गा में एक छोटी नहर से बरामद हुआ। पुलिस ने रविवार शाम 5 बजे के करीब इस इलाके से धीरेंद्र प्रताप की बॉडी और उनकी कार दोनों को बरामद किया। उन्नाव के रहने वाले धीरेंद्र प्रताप सिंह महाराणा प्रताप चैरिटेबल फाउंडेशन के अध्यक्ष थे और प्रॉपर्टी का काम करते थे।

नहर किनारे मिली डेडबॉडी

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, धीरेंद्र प्रताप सिंह शनिवार से ही लापता थे। उनकी पत्नी ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी। पुलिस जांच में जुटी थी कि रविवार को उनका शव बरामद कर लिया गया। आरोपियों ने धीरेंद्र को गोली मारकर उनका शव नहर में फेंक दिया था। रविवार शाम को राहगीरों ने धीरेंद्र की डेडबॉडी को नहर किनारे देखा और पुलिस को सूचना दी। जब शव की शिनाख्त की गई तो वह धीरेंद्र प्रताप सिंह का ही निकला।

जमीन विवाद में हुई हत्या!

शुरुआती जांच में इस हत्या की वजह उन्नाव की करीब 50 करोड़ की जमीन को लेकर चल रहा विवाद सामने आया है। इस विवाद की शिकायत धीरेंद्र ने सीएम योगी से भी की थी। पुलिस ने ड्राइवर समेत दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में ड्राइवर ने हत्या की बात कबूल की है। हालांकि पुलिस को शक है कि इस हत्या में और भी लोग शामिल हैं जिन तक पहुंचने में पुलिस जुटी हुई है।

पुलिस की जांच क्या कहती है ?

डीसीपी साउथ मो. मुश्ताक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, धीरेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी ने 29 अगस्त, शनिवार को अपने पति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराईथी। पुलिस ने रविवार को अपहरण और हत्या की धाराएं जोड़कर मुकदमा दर्ज किया। धीरेंद्र की पत्नी का आरोप था कि उनके पति धीरेंद्र के ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनका अपहरण किया है।

आरोपों के आधार पर मामले की जांच के लिए छह पुलिस टीमें बनाई गई थीं। टीमें सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के जरिए धीरेंद्र की तलाश और घटना के खुलासे में जुटी थीं। जांच के दौरान सामने आया कि ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर धीरेंद्र की हत्या कर दी। पुलिस ने धीरेंद्र का शव और उनकी गाड़ी दोनों बरामद कर ली। ड्राइवर समेत दो संदिग्ध पुलिस हिरासत में हैं जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच हो रही है।