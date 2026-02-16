गाजियाबाद जिले की साहिबाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए सोमवार को हिंदू रक्षा दल के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान नंदग्राम क्षेत्र के निवासी प्रिंस ठाकुर (25) के रूप में हुई है। प्रिंस ठाकुर को हिंडन नदी पुल के पास स्थित मजार को तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

वायरल वीडियो में प्रिंस ठाकुर छठ पूजा घाट के पास फ्लाईओवर के नीचे स्थित दशकों पुरानी मजार को तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में उसके साथ दो और लोग भी दिखाई दे रहे हैं लेकिन मजार को तोड़ते हुए सिर्फ प्रिंस ठाकुर ही दिखायी दे रहा था।

जनरल वीके सिंह के गोद लिए गांव में डंपिंग ग्राउंड को लेकर बवाल

सोशल मीडिया पर रविवार को वायरल हुए वीडियो में आरोपी को मजार को तोड़ते हुए देखा जा सकता है।

सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वीडियो

इस घटना के बाद प्रिंस ठाकुर ने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वीडियो में उसने कहा था कि हिंदू रक्षा दल किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगा और अधिकारियों के हस्तक्षेप न करने पर आगे की कार्रवाई की धमकी दी थी।

साहिबाबाद की सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) श्वेता यादव ने पुष्टि की कि वीडियो सामने आने के बाद गिरफ्तारी की गई है। एसीपी ने कहा कि इस तरह की भड़काऊ सामग्री सामाजिक सद्भाव के लिए गंभीर खतरा है। एसीपी ने कहा कि ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि इनसे शांति भंग होती है।

एसीपी श्वेता यादव ने बताया कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के प्रयास से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रिंस ठाकुर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

प्रिंस ठाकुर को तुरंत रिहा किया जाए- पिंकी चौधरी

हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने कहा है कि प्रिंस ठाकुर को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए वरना गाजियाबाद जिले के डीएम का घेराव किया जाएगा। पिंकी चौधरी ने कहा कि प्रिंस ठाकुर हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है। चौधरी ने कहा कि पूरा संगठन प्रिंस ठाकुर के साथ खड़ा है।

यह भी पढ़ें- गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर लगी आग, शॉर्ट सर्किट के बाद अफरा-तफरी