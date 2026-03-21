जयपुर में ईद के मौके पर शनिवार को सांप्रदायिक सद्भाव का नजारा देखने को मिला। हुआ यूं कि जयपुर में हिंदू समुदाय के लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा कर रहे मुस्लिमों पर फूल बरसाए। इस पहल को हिंदू-मुस्लिम एकता समिति के बैनर तले शुरू किया गया था और इसका मकसद भाईचारे और एकता का संदेश देना था।

ईद के मौके पर हजारों लोग सुबह से ही नमाज अदा करने के लिए ईदगाह में इकट्ठा हुए थे। इस दौरान माहौल काफी खुशनुमा रहा।

हिंदू-मुस्लिम एकता समिति के सदस्य राजेश कुमार शर्मा ने कहा, “सभी को ईद मुबारक। त्योहार शांति और सद्भाव के प्रतीक हैं। यह भावना राजस्थान सहित पूरे भारत में बरकरार रहनी चाहिए। कुछ लोग बांटने की कोशिश करते हैं लेकिन यह गलत है। राम के बिना रमज़ान नहीं है और ईद के बिना दिवाली नहीं है। हम सब एक हैं और एक ही परिवार के सदस्य हैं।”

यह सांप्रदायिक सद्भाव केवल ईद तक ही सीमित नहीं है। जयपुर में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने भी रामनवमी, होली और दीवाली जैसे हिंदू त्योहारों में भाग लिया और लोगों को शुभकामनाएं दी। इससे सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिला।

जयपुर की जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती अमजद ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि भारत में दोनों समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देने वाले ऐसे कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतनी नकारात्मक खबरों के बीच इस तरह के काम लोगों को एक बेहतर दुनिया की उम्मीद देते हैं।