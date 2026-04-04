हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के बंजार उपमंडल में औट-लुहरी-सैंज राष्ट्रीय राजमार्ग 305 पर सोझा के नजदीक शनिवार देर रात एक यात्री वाहन गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में करीब 20 पर्यटक सवार थे, जो जलोड़ी जोत से घूमकर लौट रहे थे। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई।
बंजार के एसडीएम पंकज शर्मा ने तीन लोगों की मौत की पुष्टि की है। साथ ही 17 घायलों को रेस्क्यू किया गया है। घायलों को बंजार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद उनकी हालत के अनुसार आगे रेफर किया जा सकता है। घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है और स्थानीय लोग भी बचाव कार्य में सहयोग कर रहे हैं।
घटना की सूचना मिलते ही बंजार पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। राहत एवं बचाव कार्य देर रात तक जारी रहा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पर्यटक जलोड़ी जोत से लौट रहे थे, तभी अचानक मौसम खराब हो गया। खस्ताहाल सड़क और फिसलन होने के कारण चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे यात्री वाहन गहरी खाई में जा गिरा। हादसा इतना भयावह था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी सहित प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल की ओर रवाना हो गए हैं और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं।
वहीं, मनाली के अटल टनल सहित आसपास के इलाकों में बर्फबारी जारी है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछने से फिसलन बढ़ गई है। वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मनाली पुलिस ने सोलंग नाला से आगे वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी है।
रोहतांग स्थित अटल सुरंग के दक्षिणी पोर्टल और आसपास के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण लगभग 1,000 वाहन बर्फ में फंस गए। इनमें 5,000 से अधिक पर्यटक सवार थे। सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। फंसे हुए वाहनों को निकालकर मनाली की ओर मोड़ दिया गया है। मनाली के डीएसपी केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पर्यटक या स्थानीय निवासी को जानमाल का कोई नुकसान न हो।
‘घायल हूं, इसीलिए घातक हूं’, राघव चड्ढा ने फिर जारी किया वीडियो, AAP के तीन आरोपों का दिया जवाब
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने फिर से एक वीडियो जारी किया है। जिसमें उन्होंने कहा कि कल से मेरे खिलाफ स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। जिसमें एक जैसी भाषा, एक जैसी बातें और एक जैसे आरोप हैं। उन्होंने कहा कि एक कोई संयोग नहीं, बल्कि कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा इसका जवाब मुझे नहीं देना चाहिए, फिर लगा एक झूठ को सौ बार बोला जाए तो कहीं लोग मान न लें। इसलिए मैंने सोचा जवाब दूं। पढ़ें पूरी खबर।