हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। उदयपुर किलाड़ सड़क मार्ग पर कडू नाला के पास अचानक पहाड़ी दरक गई और इसके नीचे एक टैक्सी गाड़ी आ गई। गाड़ी पहाड़ी के मलबे में दब गई, इसके बाद 13 लोगों की मौत हो गई। यह गाड़ी कुल्लू से पांगी जा रही थी।

हादसे की सूचना पुलिस को मिलते ही तुरंत बचाव टीम मौके के लिए रवाना हो गई। हादसे को लेकर प्रशासन की ओर से राहत एवं बचाव बड़ा अभियान चलाया जा रहा है।

एक दिन पहले भूस्खलन के कारण बंद था मार्ग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उदयपुर-किलाड़ सड़क मार्ग एक दिन पहले भूस्खलन के कारण बंद था। इसी वजह से टैक्सी में सवार सभी यात्री तिंदी में ठहरे हुए थे। शुक्रवार को सड़क बहाल होने के बाद गाड़ी पांगी के लिए रवाना हुई, लेकिन कडू नाला के पास अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा तेजी से गाड़ी पर गिर गया और उसमें सवार 13 लोगों की मौत हो गई।

15 लोग थे सवार

भरमौर के विधायक डॉ जनक राज ने पांगी-उदयपुर मार्ग पर हुए हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक दुर्घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, लैंडस्लाइट की चपेट में आए वाहन में सवार 15 लोगों में से 13 की जान चली गई है, इनमें एक 6 महीने का मासूम बच्चा भी शामिल हैं। वहीं, दो लोगों को घायल हालत में निकाला गया है। विधायक ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी है और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी प्रकट की है।

उन्होंने आगे कहा कि हादसे की जानकारी मिलते ही वह चंबा और लाहौल-स्पीति जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं और राहत एवं बचाव कार्यों की हर पल जानकारी ले रहे हैं। प्रभावित परिवारों तक हरसंभव मदद पहुंचे, इसके लिए प्रशासन के साथ समन्वय किया जा रहा है।

लोगों से की सावधानी बरतने की अपील

इसके अलावा, विधायक ने पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश और भूस्खलन की घटनाओं को देखते हुए लोगों से यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करें। साथ ही प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

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हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले से एक जाबाज हीरो की कहानी सामने आई है, जिसके बारे में जानकर आप भी कह सकते हैं कि ये ही असली हीरो हैं। असल में भूस्खलन के कारण पहाड़ी से सड़क पर अचानक लगातार पत्थर गिरने लगे। ऐसे में एक एम्बुलेंस कर्मचारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर सात महीने के बच्चे को गोद में उठाया और भूस्खलन (लैंडस्लाइड) से पत्थर गिर रहे खतरनाक सड़क को दौड़कर पार किया। कर्मचारी ने बच्चे को अपने सीने में छिपाकर लिपता रखा था ताकि उसे कहीं से भी कोई चोट लगे, उसने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। अब कर्मचारी के इस नेक काम के लिए हर तरफ तारीफ़ हो रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें