Himachal Pradesh India Today Axis Exit Poll 2022: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के आसार, एग्‍ज‍िट पोल में आप को शून्‍य सीट

Himachal Pradesh Assembly India Today Axix Exit Polls 2022: हिमाचल प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 44 सीटें हासिल की थी। राज्य में कुल 68 सीटें हैं।

Himachal Pradesh Axis My India Exit Poll Result: पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फोटो-ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram