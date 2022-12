Himachal Pradesh election result: मंडी में मुख्यमंत्री जीते, पर आठ मंत्री हारे

Himachal Pradesh election: हिमाचल के इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक जिले में पार्टी की एकतरफा जीत के बावजूद कोई दल सत्ता से वंचित रह गया हो। मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले में जहां कांग्रेस दस में से एक सीट बड़ी मुश्किल से जीत पाई, वहीं भाजपा ने हैरान करने वाला प्रदर्शन करते हुए नौ सीटों पर विजय दिलाकर मतदाताओं ने यह साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री मिला था और उनके सम्मान में हम खड़े हैं।

Himachal Pradesh Mandi Seat: गोविंद सिंह ठाकुर, सरवीण चौधरी और राजेंद्र गर्ग (ऊपर) तथा राकेश पठानिया और राजीव सहजल (नीचे)।

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram