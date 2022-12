Live

Himachal Pradesh Live Updates: हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री होंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू, पत्नी कमलेश ठाकुर बोलीं- हर सफलता के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है

Himachal Pradesh News Live: निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को मनोनीत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर उनको नई सरकार बनाने के लिए बधाई दी।

सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) को कांग्रेस (Congress) ने हिमाचल प्रदेश की कमान दी है (फोटो सोर्स: ANI)।