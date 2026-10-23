हिमाचल प्रदेश के पुलिस डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) संजीव गांधी ने अपने करीब तीन दशक लंबे पुलिस करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। शिमला के पूर्व पुलिस अधिकारी संजीव गांधी पर शिमला पुलिस ने पिछले दो दिनों में दो अलग-अलग मामलों में केस दर्ज किया है। गुरुवार को पुलिस ने DIG संजीव गांधी के खिलाफ शिमला में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी फंड के करीब 2.35 लाख रुपये की धोखाधड़ी, जालसाजी और गलत इस्तेमाल के आरोप में FIR दर्ज की।

पुलिस कांस्टेबल जगदीश कुमार की शिकायत पर संजीव गांधी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 316 (5), 314, 318, 336 और 340 के तहत केस दर्ज किया गया था। जगदीश कुमार ने उन पर आरोप लगाया था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स पर उनके साइन लेने के बावजूद उन्होंने अलग-अलग ऑफिशियल कामों में खर्च हुए उनके 1.80 लाख रुपये के रीइंबर्समेंट अमाउंट को दूसरी जगह लगा दिया।

शिमला के एसपी रह चुके हैं संजीव गांधी

53 साल के संजीव गांधी 23 जनवरी, 2023 से 7 फरवरी, 2026 तक शिमला के SP थे। उन्होंने इस आरोप को झूठा बताते हुए इसे अपने खिलाफ विच हंट बताया है। अभी वह हिमाचल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (HBCFDC) के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।

शुक्रवार को पुलिस बिल्डिंग और रहने की जगहों की मरम्मत और रखरखाव के लिए दिए गए लगभग 14 लाख रुपये के सरकारी फंड के इस्तेमाल में कथित गड़बड़ियों को लेकर BNS की धारा 316(5) के तहत गांधी के खिलाफ दूसरी FIR दर्ज की गई। इस मामले में शिमला के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हाल ही में हुए एक ऑडिट के आधार पर FIR दर्ज की गई थी। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 से 2024-25 तक पुलिस बिल्डिंग और पुलिस कर्मचारियों के सरकारी आवास की मरम्मत और रखरखाव के लिए दिए गए लगभग 1.28 करोड़ के खर्च में फाइनेंशियल गड़बड़ियां पाई गईं। इस रकम में से, Rs 14,07,392 का खर्च साउथवुड (सरकारी घर) में उस समय के SSP संजीव गांधी के सरकारी आवास की मरम्मत पर दिखाया गया था। हालांकि, न तो राज्य सरकार और न ही पुलिस हेडक्वार्टर ने आवास की मरम्मत के लिए अलग से बजट मंजूर किया था। ये काम ओरिजिनल प्रपोज़ल में भी शामिल नहीं थे, और ऑडिट के दौरान पहले से परमिशन और संबंधित अथॉरिटी से जरूरी मंज़ूरी के रिकॉर्ड नहीं मिले।”

संजीव गांधी ने आरोपों को बताया गलत

आरोपों को खारिज करते हुए संजीव गांधी ने कहा, “साउथवुड सरकारी घर है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। यह एक सरकारी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा मैंने ऑफिस में काम कर रहे DGP अशोक तिवारी द्वारा मुझे दिए गए नोटिस का विरोध किया था, जो पीनल रेंट और दूसरी पेनल्टी से जुड़ा था। राज्य सरकार ने पिछले महीने उस नोटिस पर रोक लगा दी थी।”

इस साल 20 जून को अशोक तिवारी ने संजीव गांधी को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें शिमला एसपी के लिए बने अपने मौजूदा सरकारी घर को खाली करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही उनके ट्रांसफर के महीनों बाद भी घर में रहने के लिए लगभग 1.8 लाख रुपये का पीनल रेंट भी लगाया गया था। यह नोटिस हिमाचल प्रदेश अलॉटमेंट ऑफ़ गवर्नमेंट रेजिडेंस (जनरल पूल) रूल्स, 1994 के रूल 10(2) के तहत जारी किया गया था।

कौन हैं संजीव गांधी?

संजीव गांधी सोलन जिले के अर्की शहर के रहने वाले हैं। वह 1998-99 में हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विसेज़ (HPPS) में शामिल हुए थे। अगस्त 2017 में उन्हें IPS रैंक पर प्रमोट किया गया और 2012 कैडर दिया गया। वह हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला से लॉ ग्रेजुएट हैं। पुलिस सर्विस में आने से पहले उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस की। उनके पिता मनोहर लाल गांधी, मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन में लॉ पढ़ाते थे, जो IAS अधिकारियों को ट्रेनिंग देती है।

पिछले साल 24 मई को हाई कोर्ट में सरकारी कंपनी हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPPCL) के पूर्व चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत की जांच CBI को ट्रांसफर करने के आदेश के एक दिन बाद शिमला के एसपी संजीव गांधी ने उस समय के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) अतुल वर्मा पर हाई कोर्ट में मामले में ‘गुमराह करने वाला एफिडेविट’ जमा करने का सबके सामने आरोप लगाया। संजीव गांधी उस समय नेगी की मौत के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को हेड कर रहे थे।

मार्च 2025 में शिमला से लापता हुए विमल नेगी बिलासपुर में गोबिंद सागर झील में रहस्यमयी हालात में मरे हुए पाए गए। उनके परिवार वालों ने उनकी मौत के पीछे गहरी साज़िश का आरोप लगाया और इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की।

DGP अतुल वर्मा पर संजीव ने लगाए थे आरोप

मई में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजीव गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि DGP अतुल वर्मा के ऑफिस के ड्रग सिंडिकेट से लिंक थे। साथ ही उन्होंने समोसा विवाद में जांच रिपोर्ट लीक करने का भी आरोप लगाया, जिसमें अक्टूबर 2024 में शिमला में CID हेडक्वार्टर के दौरे पर गए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए रखे गए स्नैक्स उनके सिक्योरिटी स्टाफ को परोसे गए थे।

संजीव गांधी ने एक पूर्व DGP पर जुलाई 2023 के गैस लीक ब्लास्ट केस को टेरर अटैक जैसा दिखाने के लिए कथित तौर पर RDX प्लांट करने का भी आरोप लगाया। अलग से उन्होंने विमल नेगी केस के प्रति चीफ सेक्रेटरी कार्यालय के रवैये पर भी हमला किया। तब विपक्ष में बीजेपी ने संजीव गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि शिमला एसपी मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सुखविंदर सुक्खू से हरी झंडी मिले बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे।

लगातार संजीव गांधी का हुआ ट्रांसफर

संजीव गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तीन दिन बाद सीएम सुक्खू ने नेगी केस में कथित गड़बड़ी के लिए अतुल वर्मा, संजीव गांधी और तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओंकार शर्मा को छुट्टी पर भेज दिया। 2 जून 2025 को अतुल वर्मा DGP के पद से रिटायर हो गए। संजीव गांधी को 23 जनवरी, 2026 को DIG के पद पर प्रमोट किया गया था, जब वे SP शिमला के पद पर थे, लेकिन बाद के महीनों में उन्हें कई ट्रांसफर का सामना करना पड़ा।

10 फरवरी को संजीव गांधी को हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड लिमिटेड का MD अपॉइंट किया गया। लेकिन दो हफ्ते बाद ही उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनेल में ट्रांसफर कर दिया गया। 24 मार्च को उन्हें DIG, ट्रैफिक, टूरिज्म और रेलवे (TTR) बनाया गया। हालांकि 10 अगस्त को उन्हें फिर से डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनेल में वापस भेज दिया गया, जिसके बाद 7 अक्टूबर को उन्हें HBCFDC का MD अपॉइंट किया गया।

संजीव गांधी ने कई हाई-प्रोफाइल केस संभाले

शिमला एसपी के तौर पर अपने समय के दौरान संजीव गांधी ने कई हाई-प्रोफाइल केस संभाले। फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के चार बागी विधायकों और दो निर्दलीय विधायकों के क्रॉस-वोटिंग के बाद (जिससे BJP के हर्ष महाजन को सीट जीतने में मदद मिली) कांग्रेस सरकार ने इस मामले में कथित तौर पर रिश्वत की जांच के लिए संजीव गांधी को SIT का हेड अपॉइंट किया। बीजेपी ने संजीव गांधी पर जांच के दौरान अपने नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया था।

पुलिस सूत्रों ने संजीव गांधी पर अपने सीनियर अधिकारियों को कथित तौर पर टारगेट करने के कई उदाहरण बताए हैं। नेगी मामले से लेकर 2021-22 में पुलिस भर्ती में गड़बड़ियों को उजागर करने की उनकी कोशिश तक कई मामले हैं। 2023 के पालमपुर मामले में एक बिजनेसमैन से जुड़े मामले में उन्होंने एक पूर्व DGP के खिलाफ एडवर्स एफिडेविट फाइल किया था।

हालांकि संजीव गांधी ने इन आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “यह मेरे खिलाफ पर्सनल और प्रोफेशनल बदला है। 13 अक्टूबर को मैं नेगी केस में CBI के सामने पेश हुआ और उन्हें वह सब कुछ बताया जो वे जानना चाहते थे। DIG TTR के तौर पर अपनी हालिया पोस्टिंग के दौरान, मैंने करोड़ों के रोड सेफ्टी इक्विपमेंट और गैजेट्स की खरीद में गड़बड़ियों को सामने लाया था और एक इंडिपेंडेंट ऑडिट की मांग की थी। हालांकि सरकार ने मुझे उस पोस्ट से भी हटा दिया। एक तय पैटर्न है जिसके ज़रिए मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है।”

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