Himachal Pradesh: अनाथ बच्चों के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बनाया 101 करोड़ का फंड, कांग्रेस के सभी MLA देंगे पहला वेतन, भाजपा विधायकों से भी अपील

Himachal Pradesh: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मैं इस फंड में भाजपा विधायकों से भी योगदान देने का अनुरोध करता हूं।

सीएम सुखविंदर सुक्खू(फोटो सोर्स: ANI)।

