Himachal Pradesh: हिमाचल में चार दिन क्वारंटीन रहेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू , दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के पहले कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव

देश में कोरोना संक्रमण के 135 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद अब तक संक्रमितों की संख्या 4,46,76,087 तक पहुंच गई है, जिनमें से 3,559 एक्टिव केस हैं।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (फोटो- एएनआई)

