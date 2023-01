Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट विस्तार आज, सुक्खू सरकार को मिलेंगे 7 नए मंत्री

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह रविवार सुबह होगा। यह समारोह शिमला के राजभवन में होगा।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (फोटो- एएनआई)

