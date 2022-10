हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट: सोनिया से लेकर संजय दत्त तक, आनंद शर्मा भी करेंगे कैंपेन

Himachal polls: कांग्रेस ने हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है।

Himachal polls: राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। (फोटो सोर्स: File/ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram