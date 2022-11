Himachal Pradesh Assembly Election 2022: हिमाचल प्रदेश में आज बीजेपी का इम्तिहान, पीएम मोदी का नेशनल कार्ड बनाम कांग्रेस के स्थानीय मुद्दे, क्या रखेंगे मायने

Himachal Pradesh Assembly Election: सीएम जयराम ठाकुर ने सभी मतदाताओं से कहा कि आप मतदान करने जरूर जाइए ताकि हम लोकतंत्र को और मजबूती दे सकें। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार लोगों का सरकार को दोबारा लाने का मन है और इसमें हम लोग जरूर सफल होंगे

हिमाचल प्रदेश चुनाव (Photo Source- ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram