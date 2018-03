हिमाचल प्रदेश: कार फिसलकर घाटी में जा गिरी, सड़क हादसे में 8 श्रद्धालुओं की मौत

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार (2 मार्च) को तड़के एक निजी वाहन सड़क से फिसलकर घाटी में जा गिरा। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में वाहन में सवार आठ श्रद्धालुओं की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसे का शिकार हुए सभी लोग पंजाब के रहने वाले थे। श्रद्धालु अमृतसर शहर के पास काले घनपुर गांव के रहने वाले थे और कुल्लू जिले के मणिकरन स्थित सिखों के प्रसिद्ध मंदिर से प्रार्थना कर घर लौट रहे थे। यह हादसा हिमाचल की राजधानी से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्वारघाट के पास हुआ। हादसे में एक शख्स को गंभीर चोटें आई हैं और उसे नालागढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया- “मरने वालों में से ज्यादातर संगठित परिवार से ताल्लुक रखते थे।” चश्मदीदों के मुताबिक इनोवा गाड़ी में जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे और शायद चालक ने मोड़ पर गाड़ी मोड़ते समय संतुलन खो दिया, जिससे यह हादसा हो गया।

एक चश्मदीद ने बताया- “बचानेवालों में ज्यादातर स्थानीय ही थे, जिन्हें मृतकों को वाहन से बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।” हादसे के बाद से इलाके में सनसनी है। स्थानीय मीडिया के अनुसार जो कार सड़क से फिसलकर घाटी में गिरी उसका नंबर PB30H-9103 है। कार में 9 लोगसवार थे। वे सभी मनाली भी घूमने गए थे।

हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उनमें मनदीप, गुरविंदर, जसविंदर, कमलजीत, लक्की, बबलू,दविंदर और कमलजीत शामिल थे। सुखवीर सिंह नाम के शख्स को गंभीर चोटें आईं, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्थानीय मीडिया के अनुसार स्वारघाट थाना के ही अंतर्गत एक अन्य हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक सवार को रात के वक्त एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी।

#HimachalPradesh : 8 dead, 1 injured after a car skidded from NH 21 and fell off a cliff at Swarghat in Bilaspur district.

