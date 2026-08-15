हिमाचल प्रदेश में पिछले 47 दिनों के मानसून की बारिश और अन्य कारणों की वजह से 183 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह जानकारी स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन्स सेंटर (SEOC) की ओर से साझा की गई है। सेंटर के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, 30 जून से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने 183 लोगों की जान ले ली है, जबकि 972 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। यह आंकड़े इस लिहाज से बेहद चिंता की बात है कि पहाड़ी इलाकों में कुदरत की मार से जान और माल दोनों का भारी नुकसान होता है।

30 जून से 15 अगस्त के बीच हुए नुकसान का लेखा-जोखा

इस रिपोर्ट में 30 जून से लेकर 15 अगस्त के बीच हुए नुकसान का आंकलन किया गया है। रिवेन्यू डिपार्टमेंट के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की रिपोर्ट के अनुसार, इस समयावधि के बीच कुल 972.64 करोड़ का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान लगाया है। वहीं जिन 183 लोगों ने अपनी जान इस बीच में गंवाई है उनमें 79 लोगों ने कुदरत की मार की वजह से जान गंवाई जबकि अन्य 104 लोगों की जान सड़क हादसों में गई।

लैंडस्लाइड की वजह से 14 मौतें हुई

कुदरती आफत की वजह से जो मौतें हुई हैं उनमें लैंडस्लाइड की वजह से 14 लोगों की मौत हुई। खड़ी चट्टानों या पेड़ों के गिरने से गिरने से 27 लोगों ने जान गंवाई। वहीं 15 अन्य लोगों की मौत मौसम से जुड़ी दूसरी घटनाओं में हुई है। सांप के काटने से भी 8 लोग की मृत्यु हुई है और बिजली करंट की वजह से 8 लोगों ने जान गंवाई है। डूबने की वजह से 5 लोगों ने और बाढ़ की वजह से 1 व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई।

सबसे अधिक मौत लाहौल स्पीति में हुई

इस रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे अधिक 14 मौतें लाहौल स्पीति में हुईं। इसके बाद कांगड़ा में 13 और शिमला में 11 लोगों की जान गई। सड़क हादसों में जिन 104 लोगों की मौत हुई है उनमें चंबा और सिरमौर में 16-16 मौतें हुईं, इसके बाद कुल्लू में 14 मौतें हुईं। मानसून से जुड़ी घटनाओं में 291 लोग घायल हुए हैं और 31 लापता हैं।

PWD को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान

सरकारी डेटा के मुताबिक, 732 से अधिक जानवर और 225 पोल्ट्री पक्षी भी मारे गए हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) को 73,395.46 लाख रुपये का नुकसान हुआ है, इसके बाद जल शक्ति विभाग को 21,640.62 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। बिजली और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को 530.61 लाख रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

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