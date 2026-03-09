Summer in Himachal Pradesh: मार्च के पहले सप्ताह में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम शुष्क रहने वाले प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में रविवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से सात से 12 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में मार्च का महीना गर्म रहने का अनुमान लगाया है।

ऊना राज्य में सबसे गर्म रहा

शिमला मौसम केंद्र के मुताबिक, रविवार को ऊना राज्य में सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 7.7 डिग्री ज्यादा है। किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के कल्पा और केलांग में तापमान क्रम से 23.5 डिग्री और 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 14.3 डिग्री और 12.2 डिग्री ज्यादा है। शिमला, धर्मशाला और मनाली जैसे मुख्य पर्यटन स्थलों पर दिन का तापमान क्रम से 25.3 डिग्री, 30 डिग्री और 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से क्रम से 10.1 डिग्री, 9.4 डिग्री और 10.2 डिग्री अधिक है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से काफी ज्यादा रहा। शिमला में सबसे कम तापमान 15.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 9.3 डिग्री अधिक था। कल्पा में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 8.7 डिग्री अधिक था। सूखे मौसम के बीच मार्च के पहले सप्ताह में बिल्कुल बारिश नहीं हुई।

मौसम विभाग ने 11 से 13 मार्च के बीच राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी का अनुमान लगाया है। इस दौरान लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा की अधिक ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात भी हो सकता है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ आंधी और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है।

हिमस्खलन की घटनाएं भी बढ़ीं

पिछले कुछ दिनों से धूप खिलने के चलते प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इस कारण पहाड़ियों से हिमस्खलन की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। प्रशासन ने अपील की है कि पर्यटक बर्फ से ढकी पहाड़ियों के नजदीक न जाएं। अटल सुरंग के उत्तरी छोर में पहाड़ गिरने से पर्यटकों की दिक्कत बढ़ी है। लाहौल-स्पीति पर्यटकों को खतरों से अवगत करवा रही है। पुलिस लाहौल घाटी में हिमस्खलन के खतरे और नदियों के पास जाने से बचने के लिए पर्यटकों को जागरूक कर रही है।

प्रशासन ने खतरनाक क्षेत्रों में जाने से बचने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और जमी हुई नदियों पर न चलने की सलाह दी है। लाहौल-स्पीति जिले में इन दिनों बर्फ की चादर बिछी हुई है, जिसका दीदार करने के लिए देश और विदेश से पर्यटक पहुंच रहे हैं। इन दिनों पर्यटक पहाड़ियों व नदी नालों का भी रुख कर रहे हैं।

लाहौल-स्पीति की पुलिस अधीक्षक शिवानी मेहला ने बताया कि पुलिस ने पर्यटकों को हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और आसपास के पहाड़ों पर चढ़ाई से सख्ती से बचने की बार-बार सलाह दी है। बर्फ की अस्थिर स्थिति ऐसी गतिविधियों को बेहद खतरनाक बना सकती है। प्रशासन ने पर्यटकों से अनुरोध है कि वे पुलिस की सलाह का पालन करें और अनावश्यक जोखिम से बचें।

राजधानी दिल्ली में मार्च की शुरुआत से ही अप्रैल जैसी गर्मी का असर नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के अनुसार, आज यानी सात मार्च को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं, हवाओं की गति बेहद धीमी रहने की संभावना है, जो शून्य से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। पूरी खबर पढ़ें…