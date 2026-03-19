हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मियों के लिए सख्त ‘परिधान संहिता’ (ड्रेस कोड) लागू कर दी है। इसके अंतर्गत कार्यालयों और न्यायालयों में जींस, टी-शर्ट और पार्टी परिधान पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही कर्मियों को सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारी नीतियों पर टिप्पणी करने से भी मना किया गया है।

मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सभी सरकारी कर्मियों के लिए औपचारिक, स्वच्छ, शालीन और हल्के रंगों के वस्त्र धारण करना अनिवार्य होगा। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि कार्यालय अथवा न्यायालय में उपस्थित होते समय अनौपचारिक या पार्टी परिधान धारण करना वर्जित है।

जींस और टी-शर्ट की अनुमति नहीं होगी

पुरुष कर्मियों के लिए कॉलर वाली कमीज तथा पैंट पहनना अनिवार्य किया गया है। साथ ही जूते या सैंडल पहनना भी आवश्यक है। महिला कर्मियों के लिए साड़ी, औपचारिक सूट-सलवार, चूड़ीदार अथवा दुपट्टे सहित कुर्ता पहनना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त पायजामा, पैंट और कमीज के साथ चप्पल, सैंडल या जूते भी पहने जा सकते हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जींस और टी-शर्ट की अनुमति नहीं होगी।

सरकार ने यह भी कहा है कि कुछ मामलों में कर्मी अनौपचारिक वस्त्र पहनकर अपने निजी सोशल मीडिया खातों का उपयोग सरकारी योजनाओं के प्रचार या उत्पादों के प्रसार के लिए करते पाए गए हैं, जो अनुचित है। निर्देशों में तीन अगस्त, 2017 के एक पूर्व पत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सभी सरकारी कर्मियों को सदैव उचित, औपचारिक, स्वच्छ एवं शालीन वस्त्र पहनने चाहिए तथा न्यायालय और कार्यालय में कार्य करते समय अनौपचारिक एवं पार्टी परिधान से पूर्णतः परहेज करना चाहिए। इसके बावजूद अनेक कर्मी इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके चलते अब इन्हें पुनः सख्ती से लागू किया गया है।

निर्देशों में कहा गया है कि परिधान संहिता का उद्देश्य सेवाओं में शालीनता एवं गरिमा बनाए रखना है। अधिकारियों को इस प्रकार के औपचारिक वस्त्र पहनने चाहिए कि उनकी छवि एक अधिकारी के अनुरूप प्रतीत हो। साथ ही कर्मियों को अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता एवं साज-सज्जा पर विशेष ध्यान देने की भी अपेक्षा की गई है।

आधिकारिक सूचना प्रसारित करना भी प्रतिबंधित

इसके अतिरिक्त कर्मियों को परामर्श दिया गया है कि वे अपने निजी सोशल मीडिया खातों के माध्यम से सरकारी नीतियों या योजनाओं पर अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त न करें तथा किसी भी सार्वजनिक मंच, ब्लाग या सोशल मीडिया मंच पर राजनीतिक या धार्मिक टिप्पणी करने से बचें। बिना पूर्व अनुमति के किसी भी निजी सोशल मीडिया मंच के माध्यम से जनता तक कोई आधिकारिक सूचना प्रसारित करना भी प्रतिबंधित किया गया है।

निर्देशों में चेतावनी दी गई है कि इन नियमों का उल्लंघन गंभीर माना जाएगा और दोषी कर्मियों के विरुद्ध सुधारात्मक अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। बिना अनुमति आधिकारिक दस्तावेज या जानकारी सार्वजनिक करने पर रोक निर्देशों के अनुसार बिना अनुमति कोई भी अधिकारी या कर्मी किसी आधिकारिक दस्तावेज या जानकारी को सार्वजनिक नहीं करेगा। यदि कोई कर्मी किसी सार्वजनिक मंच या मीडिया में अपनी राय व्यक्त करता है, तो उसे स्पष्ट करना होगा कि यह उसके व्यक्तिगत विचार हैं, न कि सरकार के आधिकारिक मत।