68 सीट वाले हिमाचल प्रदेश चुनाव पर कांग्रेस और बीजेपी ने इतने करोड़ खर्च कर डाले

चुनावी मौसम में राजनीतिक दल कितना पैसा खर्च करते हैं, ये भी चर्चा का विषय रहता है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने एक आंकड़ा जारी किया है, ये आंकड़ा पिछले साल हुए हिमाचल चुनाव को लेकर है। बताया गया है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने हिमाचल में भी पानी की तरह पैसा बहाया है, वहीं कांग्रेस ने भी इस राज्य में काफी खर्च किया है। बीजेपी-कांग्रेस ने एक छोटे राज्य पर कितने पैसे खर्च किए? चुनाव आयोग का आंकड़ा कहता है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव के दौरान बीजेपी ने 49.68 करोड़ रुपये खर्च किए, वहीं कांग्रेस का खर्च 27.01 करोड़ रहा। यहां भी स्टार प्रचारकों पर बीजेपी का खर्चा 15.19 करोड़ रुपये रहा। असल में ट्रैवल का जो भी पैसा लगा, वो इसमें शामिल है। इसी तरह बात अगर कांग्रेस की हो तो उन्होंने 5.28 करोड़ रुपये स्टार प्रचारकों के ट्रैवल पर ही खर्च किए थे। पार्टी के स्टार प्रचारक सीएम भूपेश बघेल, अभी के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजीव शुक्ला शामिल रहे। रैलियों को लेकर भी दोनों पार्टियों ने अच्छा खासा पैसा खर्च किया। Also Read अज्ञात स्रोतों से क्षेत्रीय दलों को मिले 800 करोड़ से ज्यादा दान हिमाचल का नतीजा क्या रहा? हिमाचल में बीजेपी की तरफ से रैलियों पर कुल 1.49 करोड़ रुपये खर्च किए गए, वहीं विज्ञापन पर 8.50 करोड़ रुपये। अब खर्च तो दोनों ही पार्टियों ने किया, लेकिन सही मेवा कांग्रेस को मिला क्योंकि वो इस पहाड़ी राज्य में बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो गई। कांग्रेस को 68 सीट वाले राज्य में 40 सीटें मिलीं, वहीं बीजेपी का आंकड़ा 25 पर सिमट गया। तीन सीटों पर निर्दलीयों ने भी जीत का परचम लहराया। गुजरात चुनाव में कितने पैसे खर्च हुए? वैसे चुनाव आयोग गुजरात चुनाव का आंकड़ा भी जारी करने वाला था। कांग्रेस को लेकर तो कहा गया उसने चुनाव के दौरान 103.62 करोड़ रुपये खर्च किए, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक चुनाव आयोग को कोई जानकारी नहीं दी गई, ऐसे में उसका आंकडा़ मौजूद नहीं। जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 150 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस का आंकड़ा 20 से भी कम रह गया था।

