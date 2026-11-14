हिमाचल प्रदेश बीजेपी ने मंडी की सांसद कंगना रनौत की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर की गई सोशल मीडिया पोस्ट से खुद को अलग कर लिया है। रनौत की पोस्ट में सोनिया गांधी और गांधी परिवार का जिक्र था।

हिमाचल प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता संजय शर्मा ने शनिवार को स्पष्ट किया कि कंगना रनौत के ये बयान उनके निजी विचार हैं, न कि पार्टी का आधिकारिक रुख।

धर्मशाला में ANI से बात करते हुए शर्मा ने कहा, “कंगना रनौत मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी की सांसद हैं। वह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कुछ भी कहती या लिखती हैं, वह उनकी निजी राय है, न कि पार्टी का आधिकारिक बयान।” उन्होंने दोहराया कि पार्टी एक तय दायरे में काम करती है और किसी व्यक्ति की ऑनलाइन टिप्पणी को बीजेपी का आधिकारिक रुख नहीं माना जा सकता।

कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज

हिमाचल बीजेपी का यह स्पष्टीकरण तब आया है जब पुलिस ने शिमला पश्चिम पुलिस स्टेशन में कंगना रनौत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर शिमला के रहने वाले रिटायर्ड कैप्टन अतुल शर्मा की शिकायत पर दर्ज की गई है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 10 नवंबर को कंगना रनौत की सोशल मीडिया पोस्ट में गांधी परिवार के सदस्यों की मौत को लेकर भड़काऊ और गुमराह करने वाली बातें कही गई थीं और सोनिया गांधी को रहस्यमय विदेशी नागरिक बताया गया था।

शिमला में चल रही कानूनी कार्यवाही पर शर्मा ने कहा कि यह एफआईआर शिकायतकर्ता और मंडी सांसद के बीच का मामला है। उन्होंने कहा कि अदालत तथ्यों की जांच करेगी और सच्चाई सामने लाएगी।

कांग्रेस पर किया पलटवार

बीजेपी प्रवक्ता शर्मा ने कंगना रनौत की आलोचना करने पर कांग्रेस पार्टी पर पलटवार भी किया। उन्होंने विपक्ष पर महिलाओं की गरिमा को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और चुनाव प्रचार के दौरान कंगना के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों का जिक्र किया। शर्मा ने कहा, “जब कंगना रनौत चुनाव लड़ने आईं तो कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने मंडी में ‘रेट’ (भाव) को लेकर टिप्पणी की। बाद में, कांग्रेस के एक राज्य मंत्री ने कहा कि अगर कंगना रनौत के चेहरे से मेकअप हटा दिया जाए, तो देखने लायक कुछ नहीं बचेगा।”

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कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने कहा है कि भारतीय भोजन की उनके जीवन में हमेशा से खास जगह रही है। सोनिया ने कहा है कि राजीव गांधी से उनकी मुलाकात भी अच्छे खाने की तलाश के दौरान हुई थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।