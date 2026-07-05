पंजाब कांग्रेस में शुरू हुई कलह को खत्म करने के लिए हाईकमान ने दखल दिया है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी नेताओं ने बताया है कि कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से इस मुद्दे को आगे न बढ़ाने का आग्रह किया है। हाईकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी और उनके समर्थकों से शांत रहने को कहा है।

चन्नी और उनके समर्थकों को भरोसा दिया गया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे से लौटने के बाद उनके मुद्दों पर बात की जाएगी। इस बीच, चरणजीत सिंह चन्नी शनिवार को नई दिल्ली गए और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर लौट आए।

पंजाब में जल्द ही विधानसभा चुनाव के चुनाव होने हैं और पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। ऐसे में कलह को रोकने के लिए पार्टी हाईकमान आगे आया है।

चन्नी ने की थी समर्थकों संग बैठक

कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने हाल ही में जब अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बनाए रखने का फैसला किया था तो जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने घर पर समर्थकों की बैठक बुला ली थी। बैठक में चार मौजूदा विधायक, 18 पूर्व विधायक, कई पूर्व मंत्री और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए थे।

क्या है चन्नी समर्थकों की मांग?

चन्नी के समर्थकों का कहना है कि पंजाब में या तो उनके नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। चन्नी समर्थक नेताओं का कहना है कि राजा वड़िंग के नेतृत्व में कांग्रेस राज्य में सरकार नहीं बना सकती।

फैसले पर फिर से विचार करे हाईकमान

कांग्रेस नेतृत्व ने चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनाया था लेकिन चन्नी के समर्थक इससे खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि हाईकमान को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। चन्नी पंजाब में कांग्रेस के बड़े दलित चेहरे हैं।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल भी रविवार को चन्नी गुट के नेताओं के साथ इस मामले पर चर्चा करेंगे। पंजाब कांग्रेस के सह प्रभारी सूरज सिंह ठाकुर भी चंडीगढ़ पहुंचे और चन्नी से मुलाकात की।

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पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग ने शनिवार को साफ किया था कि वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं हैं। राजा वड़िंग ने कहा था कि चन्नी हमारे सिर के ताज हैं। वड़िंग ने कहा था कि उनका एकमात्र मकसद राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाना है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।