Punjab News: पंजाब के बठिंडा जिले के छोटे से गांव मुहल्लन में मक्खन सिंह संधू का परिवार रहता है। एक ऐसा वक्त था जब संधू के परिवार को लोग सहानुभूति की नजर से देखते थे। गांव वाले आपस में फुसफुसाते थे, “इनका कोई बेटा नहीं है।” वे यह भी कहते थे, “जब उनके सिर्फ बेटियां ही हैं, तो खेती-बाड़ी और मधुमक्खी पालन में मक्खन सिंह का हाथ कौन बंटाएगा।”

सालों तक, ऐसे ताने उस समाज में आम बात थे, जहां बेटों को अक्सर पारिवारिक पेशे का स्वाभाविक वारिस माना जाता है। मक्खन और उनकी पत्नी जसवंत कौर की तीन बेटियां थीं। कई दूसरे पारंपरिक ग्रामीण परिवारों की तरह, वे भी कभी-कभी इस बात को लेकर परेशान हो जाते थे कि बुढ़ापे में उनका सहारा कौन बनेगा।

लेकिन आज, मक्खन सिंह की एक बेटी ने न सिर्फ उन सारी शंकाओं को दूर कर दिया है, बल्कि मधुमक्खी पालन के एक छोटे से काम को एक बहुत बड़े और सफल कारोबार में बदल दिया है। अब उनका शहद पूरे भारत के साथ-साथ अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और दुबई जैसे कई देशों में ग्राहकों तक पहुंचता है।

लगभग 25 साल की मनजोत कौर संधू ‘संधू फार्म मुहल्लन बी हनी’ नाम के एक पारिवारिक बिजनेस की मुख्य शक्ति बनकर उभरी हैं। यह बिजनेस अब हर साल लगभग 35 टन शहद बनाता है और लाखों रुपये की कमाई करता है। मनजोत ने कहा, “मैं यह साबित करना चाहती हूं कि बेटियां भी बेटों जितनी ही मजबूत होती हैं और इनोवेशन और आधुनिक मार्केटिंग के जरिये बड़ी ऊंचाइयां छू सकती हैं।”

संधू फार्म मुहल्लन बी हनी का सफर कब शुरू हुआ?

इस परिवार और ‘संधू फार्म मुहल्लन बी हनी’ का सफर 1998 में शुरू हुआ, जब मक्खन सिंह और उनकी पत्नी जसवंत कौर ने अपनी 7-8 एकड़ जमीन पर गेहूं और धान की खेती के साथ-साथ, सिर्फ पांच मधुमक्खी के बक्सों से मधुमक्खी पालन शुरू किया। जो काम कमाई के एक अतिरिक्त जरिये के तौर पर शुरू हुआ था, वह धीरे-धीरे बढ़कर एक बड़े पैमाने का काम बन गया। इसमें अब लगभग 1,000 मधुमक्खी के बक्से हैं।

2018 में 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद मनजोत ने शुरू में फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की और कुछ समय तक एक बुटीक भी चलाया। बाद में उनकी बड़ी बहन आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गईं, जबकि सबसे छोटी बहन अभी बिजनेस की पढ़ाई कर रही है। फिर भी, मनजोत का मन वापस अपने पारिवारिक बिजनेस की ओर खिंचा चला गया।

मनजोत ने याद करते हुए बताया, “कई बार ऐसा होता था जब मेरे माता-पिता को इस बात का दुख होता था कि उनका कोई बेटा नहीं है।” उन्होंने कहा, “तब मैंने तय किया कि मैं उन्हें कभी यह महसूस नहीं होने दूंगी कि उन्हें किसी बेटे की जरूरत है।” बिजनेस को मजबूत बनाने के पक्के इरादे के साथ उन्होंने लगभग पांच साल पहले पेशेवर तौर पर इस काम से जुड़ने से पहले, कृषि कार्यक्रमों और कृषि विज्ञान केंद्र के जरिये मधुमक्खी पालन की औपचारिक ट्रेनिंग ली।

मधुमक्खी के हर बक्से से सालाना औसतन 35 से 40 किलो शहद मिलता

आज मधुमक्खी के हर बक्से से सालाना औसतन 35 से 40 किलो शहद मिलता है। फूलों के मौसम के हिसाब से, मधुमक्खियां अलग-अलग तरह का शहद बनाती हैं। फरवरी से अप्रैल के बीच ‘ताहली’ और ‘सफेदा’ के पेड़ों से इकट्ठा किए गए रस से एक खास तरह का शहद बनता है, जबकि सरसों के फूलों के मौसम में मलाईदार और दानेदार शहद बनता है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बहुत ज्यादा मांग है। ‘किक्कर’ का शहद अक्टूबर के महीने में निकाला जाता है।

शहद की खुदरा कीमतें 400 रुपये से 450 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच हैं, जबकि थोक दरें किस्म के आधार पर 150 रुपये से 180 रुपये तक अलग-अलग होती हैं। परिवार का अनुमान है कि सालाना थोक उत्पादन का मूल्य लगभग 65-70 लाख रुपये है, जिसमें खर्चों के बाद 50-60 प्रतिशत का मुनाफ़ा होता है।

शहद के अलावा, यह परिवार मधुमक्खी पराग, मोम और मधुमक्खी के छत्ते भी उन लोगों को बेचता है जो मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहते हैं। हर सात से आठ महीने में मधुमक्खियों वाले लगभग 200 बक्से बेचे जाते हैं। मनजोत का सबसे बड़ा योगदान इस पारंपरिक व्यवसाय को डिजिटल युग में लाना रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पेज बनाए, एक यूट्यूब चैनल शुरू किया और पूरे भारत और विदेशों में शहद पहुंचाने के लिए कूरियर और डाक सेवाओं का इस्तेमाल करना शुरू किया।

उन्होंने कहा, “ग्राहक हम पर भरोसा करते हैं क्योंकि हम कच्चा और प्राकृतिक शहद बेचते हैं।” मनजोत ने आगे कहा, “हम इसे ज्यादा गरम या ज्यादा प्रोसेस नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से इसके प्राकृतिक गुण नष्ट हो जाते हैं।”

मनजोत ने दी चुनौती

उस भरोसे को और मजबूत करने के लिए, उन्होंने सार्वजनिक रूप से किसी को भी यह साबित करने की चुनौती दी है कि उनका शहद मिलावटी है। उन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड पर भी इस चुनौती को छपवाया है। यह परिवार मौसमी तौर पर अपनी मधुमक्खी कॉलोनियों को जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के विभिन्न हिस्सों सहित क्षेत्रों में फूलों वाली फसलों और अनुकूल जलवायु परिस्थितियों का अनुसरण करते हुए स्थानांतरित करता है।

हालांकि, शहद की कीमतों में उतार-चढ़ाव एक चुनौती बना हुआ है, फिर भी मनजोत का मानना ​​है कि किसानों के अस्तित्व के लिए विविधीकरण, ब्रांडिंग और मार्केटिंग बहुत जरूरी हैं। उन्होंने कहा, “किसानों को सिर्फ गेहूं और धान पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। मधुमक्खी पालन जैसे सहायक व्यवसायों में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, बशर्ते लोग कड़ी मेहनत करने और कुछ नया सोचने के लिए तैयार हों।”

उनकी सफलता ने कई पड़ोसी किसानों और रिश्तेदारों को मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया है। इस काम में अब चार पक्के कर्मचारी काम करते हैं और इसमें मनजोत के पिता और चाचाओं का भी सहयोग मिलता है। मक्खन सिंह के लिए, उनकी बेटी की उपलब्धियां बहुत गर्व का विषय बन गई हैं।

मनजोत के पिता कहते हैं, “ऐसे समय में जब कई परिवार अब भी यह मानते हैं कि खेती-बाड़ी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बेटों का होना जरूरी है, मेरी बेटी ने यह साबित कर दिया है कि बेटियां न सिर्फ पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ा सकती हैं, बल्कि उसे वैश्विक ऊंचाइयों तक भी ले जा सकती हैं।” उनकी दो बहनें भी मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षित हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इस काम में शामिल होने वाली हैं। ऐसे में मनजोत का मानना ​​है कि उनके पारिवारिक व्यवसाय का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है।

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