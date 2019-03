भारतीय जनता पार्टी की सांसद और मथुरा से मौजूदा उम्मीदवार हेमा मालिनी ने भी लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। हेमा मतदाताओं तक पहुंचने के लिए धूप में पसीना बहाने से भी गुरेज नहीं कर रही हैं। लेकिन जब वे लोगों को अपनी मेहनत का प्रत्यक्ष सबूत दे रही हैं तो लोग उनकी मेहनत को मानने की बजाय उस पर मजे लेने से नहीं चूक रहे हैं। दरअसल, भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने रविवार को ट्विटर पर अपनी एक साथ चार तस्वीरें पोस्ट की। तस्वीर में हेमा मालिनी गेहूं की फसल के साथ खेत में दिखाई दे रही हैं। हेमा खेत में गेहूं काट रही महिलाओं की मदद करती दिखाई दे रही हैं।

हेमा ने फोटो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया आज से गोवर्धन क्षेत्र से मैंने अपने लोकसभा के प्रचार अभियान की शुरुआत की। यहां मुझे खेतों में काम कर रही महिलाओं से बातचीत करने का मौका मिला। आप मेरे प्रचार अभियान के पहले दिन की कुछ फोटो देख सकते हैं। हेमा के फोटो पोस्ट करते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने हेमा मालिनी के इन फोटोज पर मजे लेने शुरू कर दिए। @priyankasinghsp यूजर ने लिखा कि अगर कुछ काम किया होता अपने संसदीय क्षेत्र मे तो आज ये नही करना पड़ता ! एक यूजर @yash_cha ने लिखा कि एक घंटे भी खेत में काम करती तो पता चलता… दो मिनट में फोटो क्लिक करके पब्लिसिटी लेना है बस।

Began my Lok Sabha campaign today with the Govardhan Kshetra where I had the opportunity to interact with women working in the fields. A few fotos for u of my first day of campaign pic.twitter.com/EH7vYm8Peu

— Hema Malini (@dreamgirlhema) March 31, 2019