“हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, पापे खा लो।” कहने वाली महिला का नया वीडियो वायरल हुआ है। मुंबई पुलिस ने हाल ही में इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें सोमवती महावर ने लोगों से हेलमेट पहनने की अपील की। वह बोलीं- हेलो फ्रेंड्स, हेलमेट पहन लो और अपना ख्याल रखो। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मुंबई पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए सोमवती का सहारा लिया और यह वीडियो बनवाया।

12 जून को मुंबई पुलिस ने वीडियो ट्वीट किया। साथ में लिखा, “हेलो फ्रेंड्स! हेलमेट पहन लो…ताकि आप सही-सलामत रहो और घर पर चाय पी सको।” खबर लिखे जाने तक ट्वीट को तकरीबन आठ हजार लोग लाइक कर चुके थे, जबकि तीन हजार से अधिक लोगों ने इसे रीट्वीट किया। वहीं, कुल 509 लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने लिखा, “मुंबई पुलिस आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काबिल-ए-तारीफ है। आप मजेदार तरीके से लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं।”

